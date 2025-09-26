Trong 24 giờ, camera AI phát hiện hơn 500 tài xế không đội mũ bảo hiểm trên một con phố Hà Nội

(VTC News) -

Tối 26/9, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, qua trích xuất dữ liệu từ camera AI được thí điểm lắp đặt tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi (Hà Nội), từ 12h00 ngày 25/9 đến 12h00 ngày 26/9 tự động phát hiện 543 trường hợp người đi xe máy không đội mũ bảo hiểm.

Camera AI phát hiện tài xế xe máy không đội mũ bảo hiểm trên phố Phạm Văn Bạch, Hà Nội.

Những trường hợp này đã được đối chiếu với hệ thống cơ sở dữ liệu về đăng ký xe để xác định chủ phương tiện, đồng thời được chuyển cho Công an TP Hà Nội để thực hiện thủ tục xử lý vi phạm.

Ngoài ra camera cũng phát hiện hàng trăm trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu, hệ thống đang sàng lọc, soát xét tìm chủ phương tiện và chuyển bộ phận chức năng xử lý theo quy định.

Một xe ô tô vượt đèn đỏ bị camera AI phát hiện.

Trước đó, qua trích xuất dữ liệu 2 camera AI thí điểm lắp đặt tại phố Phạm Văn Bạch, từ 0h đến 12h ngày 24/9, CSGT phát hiện gần 1.800 trường hợp vi phạm.

Trong đó, 343 trường hợp đi xe máy không đội mũ bảo hiểm; 1.452 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu - vượt đèn đỏ (gồm 1.339 xe máy; 113 ô tô); 3 trường hợp xe máy đi ngược chiều.