Cách nhận biết áo điều hòa kém chất lượng để phòng tránh nguy cơ cháy nổ

(VTC News) -

Rủi ro khi mua phải áo điều hòa kém chất lượng

Trên thị trường, áo điều hòa không rõ nguồn gốc xuất hiện với nhiều mức giá, trong đó có sản phẩm chỉ bằng một phần đáng kể so với hàng có nguồn gốc. Mức giá thấp có thể tạo sức hút với người mua, nhưng nếu không kiểm soát chất lượng, nguồn gốc pin, quạt, bộ sạc và linh kiện đi kèm, người dùng khó đánh giá đầy đủ mức độ an toàn của sản phẩm.

Đáng chú ý, rủi ro không chỉ nằm ở độ bền của áo mà còn liên quan trực tiếp đến hệ thống điện và bộ pin. Pin lithium-ion có thể phát sinh nhiệt trong quá trình sạc, xả; khi cell pin bị lỗi, hư hỏng, chập mạch hoặc làm việc trong điều kiện bất thường, nhiệt độ có thể tăng nhanh và dẫn đến mất kiểm soát nhiệt.

Nguy cơ cháy nổ từ pin áo điều hòa kém chất lượng.

Với áo điều hòa chất lượng kém, pin có thể nhanh xuống cấp, phồng hoặc biến dạng; dây dẫn, đầu nối và linh kiện điện không đảm bảo cũng có khả năng gây chập, quá nhiệt. Trong tình huống nghiêm trọng, sự cố có thể dẫn đến khói, cháy hoặc thậm chí phát nổ, gây nguy hiểm cho người đang mặc. Vì vậy, thay vì chỉ nhìn vào giá bán, người dùng cần quan tâm đến nguồn gốc, thông số pin, bộ sạc và các cơ chế bảo vệ đi kèm.

5 dấu hiệu nhận biết áo điều hòa kém chất lượng

Không phải mọi biểu hiện bất thường đều bắt nguồn từ cell pin, bởi hệ thống áo điều hòa còn có mạch bảo vệ, dây dẫn, đầu nối và bộ sạc. Tuy nhiên, người dùng có thể chủ động nhận diện 5 dấu hiệu cảnh báo một bộ áo điều hòa kém chất lượng dưới đây:

- Pin không có thông tin rõ ràng: Bộ pin không ghi hoặc thiếu các thông tin cơ bản như dung lượng, điện áp, nguồn gốc, nhà sản xuất, hướng dẫn sử dụng hay cảnh báo an toàn khiến người dùng khó xác định sản phẩm có phù hợp với áo và bộ sạc hay không.

- Vỏ pin phồng, nứt hoặc biến dạng: Pin xuất hiện tình trạng phồng, nứt vỏ, rò rỉ hoặc biến dạng bất thường là dấu hiệu không nên bỏ qua. Người dùng cần ngừng sử dụng và không tiếp tục sạc bộ pin này.

- Pin nóng bất thường: Pin có thể ấm lên trong quá trình sạc hoặc vận hành, nhưng nếu nhiệt độ tăng nhanh, nóng bất thường hoặc kèm mùi lạ, cần dừng sử dụng để kiểm tra.

- Dung lượng suy giảm nhanh: Thời gian sử dụng ngắn hơn đáng kể so với thông số công bố, mức pin tụt nhanh hoặc hiệu suất thay đổi bất thường có thể cho thấy bộ pin đã xuống cấp hoặc có vấn đề cần kiểm tra.

- Quạt hoạt động không ổn định: Quạt liên tục ngắt, khởi động lại hoặc hoạt động chập chờn có thể liên quan đến nguồn điện, dây kết nối, mạch bảo vệ hoặc pin.

Dấu hiệu nhận biết pin áo điều hòa kém chất lượng.

Lưu ý: Những dấu hiệu trên là cơ sở để nhận biết nguy cơ, không phải tiêu chí duy nhất để kết luận chất lượng pin. Khi phát hiện bất thường về nhiệt, mùi, hình dạng hoặc hoạt động, nên ngừng sử dụng và đưa sản phẩm đến đơn vị có chuyên môn kiểm tra thay vì tự tháo mở hoặc sửa chữa.

Chọn áo điều hòa an toàn, đầu tư xứng đáng cùng Bảo Hộ An Việt

Khi lựa chọn áo điều hòa, người mua nên kiểm tra một số yếu tố cơ bản: thông tin và thông số bộ pin, nguồn gốc sản phẩm, sự tương thích giữa pin - quạt - bộ sạc, hướng dẫn sử dụng và chính sách bảo hành. Với doanh nghiệp trang bị số lượng lớn cho người lao động, việc trao đổi trước với nhà cung cấp về môi trường sử dụng và cấu hình sản phẩm càng cần thiết.

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