Sử dụng cổng sạc trên máy bay có an toàn?

(VTC News) -

Nhiều hãng hàng không hiện nay đã cung cấp cổng và ổ cắm USB ngay tại ghế ngồi để hành khách có thể sạc trực tiếp các thiết bị điện tử của mình. Điện áp của ổ cắm trên máy bay là 110V AC với công suất tối đa 100 watt. Điện áp của cổng USB là 5V DC với dòng điện tối đa 500 mA.

Các dòng máy bay hiện đại đều có ổ cắm sạc các thiết bị điện tử gắn sau lưng ghế.

Ổ cắm điện/USB tại ghế trên máy bay chỉ dành cho các thiết bị điện tử nhỏ, như điện thoại, máy tính bảng, sách điện tử, hoặc các thiết bị y tế điện tử không duy trì sự sống, ví dụ như máy trợ thở CPAP, máy hút sữa điện, v.v.

Các thiết bị lớn như laptop có thể sạc rất chậm hoặc không sạc được do công suất thấp. Thiết kế ổ cắm điện như vậy nhằm giúp tránh quá tải dẫn đến nguy cơ gây cháy nổ.

Việc cho phép sử dụng cổng sạc trên máy bay đã được các nhà sản xuất tính toán và đảm bảo về mức độ an toàn trong vận hành bay của ngành hàng không. Tuy nhiên vẫn có ý kiến cho rằng, việc sử dụng cổng sạc USB trên máy bay chứa đựng nhiều rủi ro không chỉ cho cá nhân mà có thể cả sự an toàn của toàn chuyến bay.

Việc cấm hành vi sạc điện thoại trên máy bay khi đang cất cánh hoặc hạ cánh tùy thuộc vào quy định của từng hãng hàng không. Mark Peabody, Phó Chủ tịch Tập đoàn điện tử hàng không Astronics, cho rằng: "Nơi gắn thiết bị sạc pin và thời điểm hành khách có thể sạc trên chuyến bay còn phụ thuộc vào từng hãng".

Hillel Glazer, một hành khách thân thiết của United Airlines, cho biết tiếp viên thường nhắc khách rút điện thoại khỏi ổ sạc khi máy bay cất hoặc hạ cánh, không yêu cầu cất hẳn dây cáp đi. Hãng bay này xác nhận quy trình này được thực hiện để đảm bảo an toàn.

Jim Davidson, đại diện kỹ thuật của Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), cho rằng một hành khách sạc điện thoại trên máy bay có thể cản trở lối đi trong trường hợp khẩn cấp, hành khách phải sơ tán. Ông bày tỏ lo ngại phích cắm và dây cáp nhô ra từ lưng ghế có thể gây chấn thương đầu nếu sự cố xảy ra: "Khi máy bay hạ cánh khó khăn, hành khách có thể bị đổ người về phía trước, và va phải dây cáp sạc điện thoại đang cắm".

Do đó, để đảm bảo an toàn cho chính mình và những người xung quanh, hành khách nên tuân thủ quy định hàng không và thực hiện yêu cầu của tiếp viên trên máy bay. Nếu cần sạc, cách tốt nhất là hãy chờ cho chuyến bay hạ cánh và sử dụng cổng sạc trên đất liền, chẳng hạn tại các nhà ga sân bay.