Cách đăng ký xem Lễ diễu binh, diễu hành A80 miễn phí tại rạp chiếu phim

(VTC News) -

Đúng 14h ngày 28/8, khán giả có thể đăng ký xem trực tiếp chương trình Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại các cụm rạp CGV hoàn toàn miễn phí.

Chương trình gồm phần lễ trang nghiêm, màn diễu binh - diễu hành quy mô lớn tại Quảng trường Ba Đình và các tiết mục nghệ thuật đặc sắc chào mừng.

Khán giả sẽ được theo dõi sự kiện trọng đại này ngay tại rạp với âm thanh, hình ảnh chuẩn điện ảnh, tái hiện trọn vẹn không khí thiêng liêng và hào hùng của thủ đô Hà Nội.

Để đăng ký đặt chỗ bạn có thể thực hiện theo các bước dưới đây:

Bước 1: Tạo mã bảo mật cá nhân (nếu chưa có)

Bước 2: Chọn rạp - suất - ghế trên ứng dụng CGV Cinemas

Bước 3: Chọn vào mục CGV Coupon

Bước 4: Chọn Coupon theo số lượng ghế

Bước 5: Chọn vào Tôi đồng ý và tiếp tục

Bước 6: Nhập mã đã tạo ở bước 1

Bước 7: Bạn đã đặt chỗ thành công

CGV sẽ triển khai chiếu tại nhiều cụm rạp trọng điểm trên toàn quốc, đặc biệt là các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Cần Thơ, Đà Nẵng, Hải Phòng… để đông đảo khán giả có cơ hội cùng hòa chung không khí hào hùng của dân tộc trong không gian hiện đại và trang trọng.

Khán giả có thể theo dõi trực tiếp chương trình tại các cụm rạp nói trên hoàn toàn miễn phí. Hoạt động được tổ chức với mong muốn chung tay lan tỏa mạnh mẽ tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, mang lại những trải nghiệm điện ảnh tuyệt vời, đóng góp tích cực cho cộng đồng và thúc đẩy sự gắn kết xã hội thông qua điện ảnh.