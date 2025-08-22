Xem trực tiếp Lễ diễu binh, diễu hành A80 miễn phí tại rạp chiếu phim

(VTC News) -

Được sự đồng ý của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), hệ thống rạp CGV sẽ phát sóng trực tiếp toàn bộ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Chương trình gồm phần lễ trang nghiêm, màn diễu binh - diễu hành quy mô lớn tại Quảng trường Ba Đình và các tiết mục nghệ thuật đặc sắc chào mừng.

Khán giả sẽ được theo dõi sự kiện trọng đại này ngay tại rạp với âm thanh, hình ảnh chuẩn điện ảnh, tái hiện trọn vẹn không khí thiêng liêng và hào hùng của thủ đô Hà Nội.

CGV sẽ triển khai chiếu tại nhiều cụm rạp trọng điểm trên toàn quốc, đặc biệt là các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Cần Thơ, Đà Nẵng, Hải Phòng… để đông đảo khán giả có cơ hội cùng hòa chung không khí hào hùng của dân tộc trong một không gian hiện đại và trang trọng.

Khán giả có thể xem trực tiếp chương trình Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại các cụm rạp CGV hoàn toàn miễn phí.

Khán giả có thể theo dõi trực tiếp chương trình tại các cụm rạp nói trên hoàn toàn miễn phí. Hoạt động được tổ chức với mong muốn chung tay lan tỏa mạnh mẽ tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, mang lại những trải nghiệm điện ảnh tuyệt vời, đóng góp tích cực cho cộng đồng và thúc đẩy sự gắn kết xã hội thông qua điện ảnh.

Ông Ko Jae Soo, Tổng giám đốc CGV Việt Nam chia sẻ: "Chúng tôi mong thông qua hoạt động đặc biệt này, khán giả có thêm không gian cộng đồng để cùng nhau chia sẻ không khí trang nghiêm, hào hùng của cả nước, lan tỏa niềm tự hào dân tộc và tinh thần đoàn kết. Đây cũng là cách để sự kiện A80 thêm lan tỏa và ý nghĩa, cũng như đồng hành cùng người dân trong những khoảnh khắc trọng đại của cả nước".

Để chuẩn bị tốt cho sự kiện đặc biệt này, hệ thống rạp chiếu đang triển khai các phương án kỹ thuật nhằm đảm bảo đường truyền ổn định, chất lượng hình ảnh - âm thanh tối ưu, đồng thời tận dụng hạ tầng công nghệ sẵn có tại rạp để mang đến cho khán giả trải nghiệm chân thực, sống động và trọn vẹn.