Cách chuyển người phụ thuộc khi nộp thuế thu nhập cá nhân

(VTC News) -

Trả lời câu hỏi này, Cục Thuế cho biết, Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định, mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một người nộp thuế trong năm tính thuế. Như vậy, trường hợp trong năm giả sử bố đã đăng ký giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc là con thì phải kết thúc năm dương lịch, mẹ mới có thể đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc là con.

Ngoài ra, cần thực hiện 2 bước để chuyển đăng ký người phụ thuộc. Thứ nhất là kết thúc giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc tại bên bố. Nếu đã đăng ký người phụ thuộc trước đó thì cần đăng ký kết thúc giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc.

Tiếp theo, cần đăng ký giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc cho mẹ. Người nộp thuế có thể thực hiện nộp hồ sơ đăng ký người phụ thuộc như sau: Mẫu 20-ĐKT-TH-TCT/20-ĐKT-TCT (hoặc có thể đăng ký qua tổ chức trả thu nhập); Căn cước công dân, giấy khai sinh của con.

Mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một người nộp thuế trong năm tính thuế. (Ảnh minh hoạ).

Mới đây, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân, áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026.

Theo đó, mức giảm trừ nâng lên 15,5 triệu đồng/tháng cho người nộp thuế và 6,2 triệu đồng/tháng cho mỗi người phụ thuộc, khiến ngân sách giảm thu khoảng 21.000 tỷ đồng/năm.

Theo tính toán, cá nhân là người nộp thuế (nếu không có người phụ thuộc) có mức thu nhập là 17 triệu đồng/tháng thì sau khi trừ các khoản bảo hiểm 10,5% là 1,785 triệu đồng cộng với 15,5 triệu đồng (giảm trừ cho bản thân người nộp thuế) nên chưa phải nộp thuế (phần thu nhập vượt trên 17,285 triệu đồng/tháng mới bắt đầu chịu thuế với mức thuế suất bắt đầu từ 5%).

Trường hợp cá nhân người nộp thuế có 1 người phụ thuộc với mức thu nhập 24 triệu đồng/tháng thì sau khi trừ các khoản bảo hiểm (2,52 triệu đồng) cộng với 15,5 triệu đồng (giảm trừ cho bản thân người nộp thuế), cộng thêm 6,2 triệu đồng (giảm trừ cho 1 người phụ thuộc) thì cũng sẽ chưa phải nộp thuế (phần thu nhập vượt trên 24,22 triệu đồng/tháng mới bắt đầu chịu thuế với mức thuế suất bắt đầu từ 5%).

Trường hợp cá nhân người nộp thuế có 2 người phụ thuộc, trường hợp này mức thu nhập 31,155 triệu đồng/tháng vẫn chưa phải nộp thuế (phần thu nhập vượt trên 31,155 triệu đồng/tháng mới bắt đầu chịu thuế với mức thuế suất bắt đầu từ 5%).