Từ 2026, lương dưới 17 triệu đồng không phải đóng thuế thu nhập cá nhân

(VTC News) -

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 17/10 đã biểu quyết thông qua nghị quyết điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân, áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026.

Lương dưới 17 triệu không phải đóng thuế thu nhập cá nhân. (Ảnh minh hoạ).

Theo đó, mức giảm trừ nâng lên 15,5 triệu đồng/tháng cho người nộp thuế và 6,2 triệu đồng/tháng cho mỗi người phụ thuộc, khiến ngân sách giảm thu khoảng 21.000 tỷ đồng/năm.

Theo tính toán, cá nhân là người nộp thuế (nếu không có người phụ thuộc) có mức thu nhập là 17 triệu đồng/tháng thì sau khi trừ các khoản bảo hiểm 10,5% là 1,785 triệu đồng cộng với 15,5 triệu đồng (giảm trừ cho bản thân người nộp thuế) nên chưa phải nộp thuế (phần thu nhập vượt trên 17,285 triệu đồng/tháng mới bắt đầu chịu thuế với mức thuế suất bắt đầu từ 5%).

Trường hợp cá nhân người nộp thuế có 1 người phụ thuộc với mức thu nhập 24 triệu đồng/tháng thì sau khi trừ các khoản bảo hiểm (2,52 triệu đồng) cộng với 15,5 triệu đồng (giảm trừ cho bản thân người nộp thuế), cộng thêm 6,2 triệu đồng (giảm trừ cho 1 người phụ thuộc) thì cũng sẽ chưa phải nộp thuế (phần thu nhập vượt trên 24,22 triệu đồng/tháng mới bắt đầu chịu thuế với mức thuế suất bắt đầu từ 5%).

Trường hợp cá nhân người nộp thuế có 2 người phụ thuộc, trường hợp này mức thu nhập 31,155 triệu đồng/tháng vẫn chưa phải nộp thuế (phần thu nhập vượt trên 31,155 triệu đồng/tháng mới bắt đầu chịu thuế với mức thuế suất bắt đầu từ 5%).

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, việc nâng mức giảm trừ gia cảnh lần này dựa trên hai hướng tính toán:

Phương án 1 căn cứ theo chỉ số giá tiêu dùng (CPI), tăng khoảng 21,24% so với năm 2020, tương đương mức giảm trừ 13,3 triệu đồng cho người nộp thuế và 5,3 triệu đồng cho mỗi người phụ thuộc. Tuy nhiên, phương án này khiến ngân sách giảm khoảng 12.000 tỷ đồng/năm.

Phương án 2 - được lựa chọn thông qua - căn cứ vào tốc độ tăng thu nhập bình quân đầu người và GDP bình quân đầu người, dự kiến tăng 40,9% so với năm 2020.

“Chính sách này sẽ góp phần giảm gánh nặng tài chính, hỗ trợ người dân trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng cao, đồng thời đảm bảo công bằng giữa nghĩa vụ thuế và thu nhập thực tế”, ông Nguyễn Đức Chi khẳng định.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho rằng, việc điều chỉnh nâng mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế sẽ góp phần giảm bớt nghĩa vụ cho người nộp thuế trong bối cảnh giá cả, lạm phát tăng so với thời điểm năm 2020.

Việc điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh theo tốc độ tăng GDP bình quân đầu người và thu nhập bình quân đầu người cũng góp phần giảm nghĩa vụ thuế cho người nộp thuế ở mức cao hơn so với việc điều chỉnh theo chỉ số CPI, người dân được hưởng thành quả phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và đời sống xã hội được nâng lên.

Với mức giảm trừ dự kiến, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi đánh giá những người có thu nhập thấp hơn sẽ được hưởng lợi nhiều hơn.

Mặc dù việc điều chỉnh tăng mức giảm trừ gia cảnh sẽ có tác động làm giảm thu ngân sách Nhà nước từ thuế thu nhập cá nhân trong một số năm đầu, song tờ trình của Chính phủ, khi mức giảm trừ gia cảnh cao hơn, đồng nghĩa với số thuế phải nộp ít đi, thu nhập khả dụng của người dân sẽ tăng lên.

"Việc này sẽ góp phần kích thích tăng chi tiêu hộ gia đình, tiêu dùng xã hội góp phần phát triển sản xuất kinh doanh, qua đó có thể gián tiếp làm tăng thu ngân sách từ các nguồn thu khác trong trung và dài hạn", ông Chi nêu quan điểm.