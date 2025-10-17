Từ 2026, mức giảm trừ gia cảnh tính thuế thu nhập cá nhân tăng hơn 40%

(VTC News) -

Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 50, sáng 17/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân.

Các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân.

Nghị quyết nêu rõ mức giảm trừ với đối tượng nộp thuế là 15,5 triệu đồng/tháng (186 triệu đồng/năm) và mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 6,2 triệu đồng/tháng.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026.

Trình bày tờ trình của Chính phủ trước khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, đến hết năm 2025, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đã biến động trên 20% so với thời điểm điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh gần nhất (năm 2020) là 21,24%. Vì vậy, việc điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh cần phù hợp với biến động của giá cả.

Chính phủ đề xuất 2 phương án nhưng đa số ý kiến ủng hộ phương án thứ 2, tức là điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh theo tốc độ tăng thu nhập bình quân đầu người và tốc độ tăng GDP bình quân đầu người.

Theo đó, nâng mức giảm trừ cho bản thân người nộp thuế từ 11 triệu đồng/tháng lên khoảng 15,5 triệu/tháng (tăng khoảng 40,9% so với mức hiện hành).

Mức giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc tăng từ 4,4 triệu đồng/tháng lên khoảng 6,2 triệu đồng/tháng (tăng khoảng 40,9% so với mức hiện hành).

Theo Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, thực hiện phương án này, dự kiến ngân sách Nhà nước giảm khoảng 21.000 tỷ đồng/năm so với mức thu và số lượng người nộp thuế theo quy định hiện hành.

Căn cứ cho phương án này dựa theo số liệu của Cục Thống kê, ông Nguyễn Đức Chi nêu rõ, biến động về thu nhập bình quân đầu người và GDP bình quân đầu người từ năm 2020 đến nay khoảng 40-42%. Do đó, căn cứ theo tốc độ tăng thu nhập bình quân đầu người và GDP bình quân đầu người năm 2025 so với năm 2020, mức giảm trừ gia cảnh được điều chỉnh tăng như trên.

Thứ trưởng Bộ Tài chính cho rằng, việc điều chỉnh nâng mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế sẽ góp phần giảm bớt nghĩa vụ cho người nộp thuế trong bối cảnh giá cả, lạm phát tăng so với thời điểm năm 2020.

Việc điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh theo tốc độ tăng GDP bình quân đầu người và thu nhập bình quân đầu người cũng góp phần giảm nghĩa vụ thuế cho người nộp thuế ở mức cao hơn so với việc điều chỉnh theo chỉ số CPI, người dân được hưởng thành quả phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và đời sống xã hội được nâng lên.

Với mức giảm trừ dự kiến, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi đánh giá những người có thu nhập thấp hơn sẽ được hưởng lợi nhiều hơn.

Mặc dù việc điều chỉnh tăng mức giảm trừ gia cảnh sẽ có tác động làm giảm thu ngân sách Nhà nước từ thuế thu nhập cá nhân trong một số năm đầu, song tờ trình của Chính phủ, khi mức giảm trừ gia cảnh cao hơn, đồng nghĩa với số thuế phải nộp ít đi, thu nhập khả dụng của người dân sẽ tăng lên.

"Việc này sẽ góp phần kích thích tăng chi tiêu hộ gia đình, tiêu dùng xã hội góp phần phát triển sản xuất kinh doanh, qua đó có thể gián tiếp làm tăng thu ngân sách từ các nguồn thu khác trong trung và dài hạn", ông Chi nêu quan điểm.