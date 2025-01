Các ứng dụng AI trên điện thoại Galaxy S25 có gì đặc biệt?

(VTC News) -

Tại sự kiện Galaxy Unpacked 2025 diễn ra vào rạng sáng ngày 23/1, Samsung ra mắt mẫu flagship mới nhất trong dòng Galaxy S series mang tên Galaxy S25 Ultra.

Galaxy AI được xem là tâm điểm của sự kiện, khi đại diện Samsung cho biết, Galaxy AI thế hệ mới được nâng cấp nhằm mang đến trải nghiệm tương tác tự nhiên và dễ dàng hơn trên thiết bị di động, đồng thời vẫn đảm bảo quyền riêng tư của người dùng.

Với cả ba máy Galaxy S25, Galaxy S25+ và Galaxy S25 Ultra được trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite, phiên bản tùy chỉnh mạnh mẽ nhất từ Qualcomm dành riêng cho dòng Galaxy.

Chipset này mang đến hiệu năng vượt trội với những cải tiến đáng kể so với thế hệ trước, bao gồm khả năng xử lý AI mạnh hơn, hỗ trợ đa nhiệm nhanh chóng và tối ưu hóa cho các ứng dụng yêu cầu hiệu năng cao.

Theo thông tin từ sự kiện, hiệu suất NPU (xử lý AI) tăng 40%, CPU tăng 37% và GPU tăng 30%, giúp thiết bị xử lý các tác vụ phức tạp một cách mượt mà và hiệu quả.

Các tính năng về AI được Samsung dành nhiều thời gian giới thiệu (Nguồn: LanceUlanoff)

Galaxy S25 series có khả năng thực hiện tác vụ liên ứng dụng (Cross app) bằng lời nói, một tính năng do Samsung và Google hợp tác phát triển dựa trên nền tảng Gemini. Tính năng này cho phép người dùng sử dụng giọng nói để thực hiện các tác vụ phức tạp trên nhiều ứng dụng khác nhau một cách liền mạch.

Đặc biệt khi việc nhận diện giọng nói có tính địa phương hóa cao hơn hẳn cho người dùng Việt Nam.

Trên S25 series, trợ lý thông minh hiểu và làm việc tốt với tiếng Việt. Tính năng phân tích giọng nói, dịch thuật và xử lý văn bản đã được cải tiến để trở nên nhanh nhạy và chính xác hơn. Giúp việc thực hiện tác vụ liên ứng dụng cho đến tìm kiếm hình ảnh, mang lại trải nghiệm toàn diện và cá nhân hóa cho người dùng.

Đồng thời, các ứng dụng được hỗ trợ gồm app mặc định trên máy, phần mềm Google và Spotify, Whatsapp cũng tương đối phổ biến với khách hàng trong nước.

Từ đây người dùng có thể yêu cầu Galaxy AI tìm kiếm thông tin như một quán ăn nổi tiếng đơn giản không cần truy cập vào ứng dụng.

Tính năng tóm tắt trực tiếp nội dung mà người dùng đang xem trên Youtube, được Gemini nhanh chóng thực hiện, sau đó chuyển toàn bộ nội dung này sang ứng dụng Samsung Notes (Ghi chú) là một trong nhiều điểm thú vị.

Hệ điều hành OneUI mới được tích hợp sẵn ở Galaxy S25 series. (Nguồn: LanceUlanoff)

OneUI gần như chưa có cập nhật lớn nào từ khi ra mắt. Thế hệ thứ 7 của giao diện người dùng này nhận được sự quan tâm lớn khi phần mềm được nâng cấp lớn. Galaxy S25 là thiết bị đầu tiên được cài sẵn hệ điều hành này giúp trải nghiệm trở nên vô cùng mượt mà.

Có thể nói đây là bước đi nhanh chóng để có thể dần xóa bỏ định kiến "iPhone chạy mượt hơn các máy Android". Người dùng dễ dàng nhận ra khác biệt với những thay đổi ở giao diện màn hình khóa, biểu tượng, điều khiển trung tâm. Đặc biệt, phần hoạt ảnh mở, chuyển đổi app cũng được làm lại.

Bước đi của Samsung cũng diễn ra vào thời điểm các hãng điện thoại Trung Quốc như Oppo, Vivo, Honor đang tối ưu vô cùng mạnh mẽ với những tùy biến trong hệ điều hành.

OneUI cũng tạo điểm nhấn với tính năng Now Brief, cung cấp cho bạn bản tóm tắt được cá nhân hóa hàng ngày, bao gồm những nội dung như dự báo thời tiết, cuộc hẹn, thông tin sức khỏe và thậm chí cả đề xuất ứng dụng để sử dụng.

Cuối ngày, Now Brief thậm chí còn hiển thị những khoảnh khắc đáng nhớ và mục tiêu thể chất, giúp bạn quản lý thời gian hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, Now Bar cung cấp khả năng truy cập nhanh các ứng dụng và thông tin quan trọng ngay trên màn hình khóa, cải thiện sự tiện lợi trong sử dụng hàng ngày.

Galaxy AI “2.0”, One UI 7 là các nâng cấp có thể thay đổi trải nghiệm người dùng.

Dây vẫn là các giải pháp phần mềm, có thể xuất hiện trên các dòng máy khác sau một bản cập nhật.