Giá Samsung Galaxy S25 Ultra đắt hơn thế hệ trước, cao nhất gần 45 triệu đồng

(VTC News) -

Rạng sáng 23/1, bộ ba Galaxy S25 series ra mắt với những nâng cấp đáng kể về mặt tính năng, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI) đã có nhiều cải tiến, bổ sung để phục vụ tốt hơn cho nhu cầu của người dùng.

Galaxy S25 series năm nay vẫn gồm 3 máy: Galaxy S25, Galaxy S25+ và Galaxy S25 Ultra. Tất cả các thiết bị Galaxy S25 đều được trang bị 6 tháng sử dụng Gemini Advanced và 2 TB lưu trữ đám mây mà không tốn thêm chi phí.

Bảng giá niêm yết của Galaxy S25 series tại Việt Nam.

Tham khảo tại các hệ thống phân phối di động uy tín hiện nay như Thế Giới Di Động, FPT Shop, CellphoneS, Hoàng Hà Mobile, Viettel Store... các model vừa ra mắt có mức giá lần lượt cho phiên bản tiêu chuẩn là 22,9 triệu đồng, 26,9 triệu đồng và 33,9 triệu đồng.

Mức giá này nhìn chung không có thay đổi so với thế hệ Galaxy S24 năm ngoái, tuy nhiên riêng bản Galaxy S25 tiêu chuẩn thực chất đã... rẻ hơn khi bộ nhớ RAM được nâng lên 12 GB nhưng vẫn bán bằng giá bản RAM 8 GB của "đàn anh" ra mắt đầu năm 2024.

Tất cả phiên bản đều có chung lựa chọn RAM/ROM (bộ nhớ trong) là 12 GB/256 GB và 12 GB/512 GB. Mức giá tham khảo dành cho bản có dung lượng lưu trữ lớn 512 GB của Galaxy S25, S25+ và S25 Ultra lần lượt là 26,49 triệu đồng, 30,49 triệu đồng và 37,49 triệu đồng, không thay đổi so với model ra mắt đầu năm 2024. Riêng mẫu Galaxy S25 Ultra có thêm lựa chọn 12 GB/1 TB với mức giá 44,79 triệu đồng, cao hơn 300.000 đồng so với "đàn anh".

Năm nay, Galaxy S25 series đã lỡ mất dịp mua sắm quan trọng hàng đầu trong năm của người Việt là Tết Nguyên đán, do lịch Tết Âm lịch sớm hơn các năm trước.

Điều này có thể là yếu tố bất lợi tác động đến doanh thu của thế hệ máy vừa ra mắt. Nhằm thu hút thêm khách hàng, các nhà bán lẻ đồng loạt tung nhiều chương trình ưu đãi cho người dùng đặt trước (từ ngày 23/1) như tặng phiếu mua hàng, trợ giá khi thu cũ đổi mới, ưu đãi thanh toán với một số hình thức nhất định, trả góp 0% lãi suất, trả trước 0 đồng...

Theo chia sẻ từ đại diện CellphoneS, Galaxy S25 series tuy không thay đổi nhiều về thiết kế nhưng đã có những nâng cấp đột phá về hoàn thiện thiết kế, tối ưu nhiều tính năng mới trong việc hỗ trợ tác vụ Galaxy AI, do đó có lý do để tin rằng loạt máy mới vẫn là những smartphone cao cấp đạt doanh số tốt. Đại diện hệ thống nói: "Chúng tôi đặt mục tiêu tăng trưởng tối thiểu 20% so với phiên bản trước".

Đại lý bán lẻ vẫn đặt kỳ vọng vào sức mua của Galaxy S25 trên thị trường sau Tết Nguyên đán.

Theo xu hướng mua sắm nhiều năm qua, hệ thống này dự đoán Galaxy S25 Ultra sẽ là phiên bản chiếm khoảng 73% tổng số máy bán ra, Galaxy S25+ và Galaxy S25 khoảng 27%. Năm nay nhiều khả năng màu Xanh Titan trên Ultra, và Xanh Navy trên dòng cơ bản/Plus sẽ được chọn nhiều nhất của thế hệ Galaxy S25 series năm nay.

Ông Nguyễn Minh Khuê, đại diện hệ thống Viettel Store cho biết người dùng đặt trước Galaxy S25 series có thể nhận được ưu đãinhiều triệu đồng khi mua kèm gói cước.

"Đây là một hình thức mua smartphone bù cước viễn thông đang rất thịnh hành ở các nước phát triển. Đặc biệt điều này sẽ khiến mức giá cuối cùng khách hàng phải chi trả trở nên thấp hơn. Khách hàng có thể lựa chọn nhiều gói khuyến mại khác nhau tuỳ theo nhu cầu sử dụng", vị đại diện chia sẻ.

Nhận định về dòng sản phẩm này, ông Khuê cho rằng dòng Ultra vẫn sẽ hút khách vì sự thay đổi về hình thức, màu sắc chủ đạo và các tính năng AI được nâng cấp, sẽ là "một đột phá lớn về công nghệ mà bất kỳ ai cũng nên sở hữu".