Tất tật thông tin về Samsung Galaxy S25 trước ngày ra mắt

(VTC News) -

Sự kiện Samsung Galaxy Unpacked đầu tiên trong năm 2025 sắp diễn ra được dự đoán sẽ chứng kiến ​​dòng Samsung Galaxy S25, dẫn đầu là Samsung Galaxy S25 Ultra với nhiều nâng cấp.

Trước sự kiện hàng loạt đồn đoán về thiết kế, mức giá và cầu hình của thiết bị này được tiết lộ, khiến Samfans mong chờ đến ngày Samsung công bố.

Dưới đây là những tin đồn từ nhiều nguồn uy tín, rất có thể sẽ xuất hiện trên những dòng Galaxy S25 mới nhất của hãng điện thoại đến từ Hàn Quốc.

Chạy AI ngay trên thiết bị

Không lâu sau khi Samsung công bố lịch ra mắt sản phẩm Galaxy S25, đó trên nền tảng mạng xã hội X (trước là Twitter), trang chính thức của Snapdragon đã chia sẻ lại bài đăng của Samsung kèm theo lời nhắn "See you there" (tạm dịch: Hẹn gặp lại bạn ở đó).

Đây được xem là động thái ngầm khẳng định sự hiện diện của chip Snapdragon của Qualcomm sẽ có trong dòng Galaxy S25.

Snapdragon 8 Elite mang đến khả năng chạy phần mềm AI ngay trên thiết bị.

Snapdragon 8 Elite là phiên bản mới nhất trong dòng Snapdragon - dòng chip sử dụng thiết kế Oryon nội bộ và cho tốc độ nhanh hơn 45% cũng như tiết kiệm năng lượng hơn thế hệ trước.

Chip Snapdragon 8 Elite được sản xuất trên tiến trình 3nm, bao gồm hai lõi xung nhịp 4.32GHz và 6 lõi xung nhịp 3.53GHz, GPU Adreno 830.

Điểm đáng chú ý của dòng chip mới là khả năng chạy phần mềm AI ngay trên thiết bị đạt bước tiến nhảy vọt, thay vì truy cập dịch vụ trên máy chủ từ xa, việc phản hồi sẽ nhanh hơn rất nhiều.

Ngoài việc "ngầm ám chỉ" của Qualcomm về trang bị Snapdragon 8 Elite trên Galaxy S25, các dòng sản phẩm smartphone khác như: OnePlus 13, Xiaomi 15, Honor Magic 7 Pro và Realme GT 7 Pro cũng sẽ trang bị con chip này.

Cấu hình mạnh mẽ

Những thông số kỹ thuật này đến từ chuyên gia rò rỉ nổi tiếng MysteryLupin và danh sách chi tiết khá đầy đủ từ kích thước màn hình và độ phân giải đến khả năng chống thấm nước, trọng lượng và kích thước.

Kích thước màn hình lần lượt là 6,2 inch (Galaxy S25), 6,7 inch (Galaxy S25 Plus) và 6,9 inch (Galaxy S25 Ultra) - tăng nhẹ so với Ultra nhưng vẫn tương đương với dòng Samsung Galaxy S24.

Ngoài việc Galaxy S25 Ultra sẽ sử dụng bộ xử lý Snapdragon 8 Elite, cùng việc cải tiến mạnh mẽ về camera với ống kính góc siêu rộng và camera tele được nâng lên độ phân giải 50MP, cùng cảm biến chính vẫn giữ nguyên độ phân giải 200MP hứa hẹn mang lại chất lượng hình ảnh chụp đẹp và sắc nét hơn.

Tuy nhiên theo leaker MysteryLupin, dòng điện thoại Galaxy S25 và Galaxy S25 Plus được đồn đoán sẽ chia sẻ thông số kỹ thuật camera: Cụ thể là camera ba ống kính 50MP+12MP+10MP phía sau với zoom quang 3x.

Trên thực tế, thông số kỹ thuật camera trên những chiếc điện thoại này có vẻ giống hệt năm ngoái.

Galaxy S25 Ultra được đồn đoán chỉ có viên pin giống thế hệ trước.

Đối mặt với những cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ, có thể cho rằng Samsung sẽ sử dụng pin lớn hơn trên Samsung S25 Ultra vào năm tới.

Nhưng rò rỉ mới đây có thể sẽ khiến người dùng thất vọng khi leaker Ice Universe tuyên bố điện thoại hàng đầu năm 2025 của Samsung sẽ có pin 5.000 mAh, giống như Galaxy S24 Ultra và có sạc nhanh 45W.

Theo leaker MysteryLupin các mẫu máy mới có khả năng chống nước và bụi theo chuẩn IP68.

Mức giá kèm màu sắc

Hãng điện thoại Samsung năm nay đã áp dụng chính sách "Đặt gạch" trước khi sản phẩm mới ra mắt chính thức vào ngày 23/1. Việc "xếp số" này được thực hiện vào ngày 15/1 - 22/1 tại chuỗi của các đơn vị bán lẻ điện thoại.

Đáng chú ý, mặc dù những mẫu sản phẩm vẫn chưa được tiết lộ tên gọi chính thức, nhưng trên website được ký hiệu 3 dòng sản phẩm với màu sắc, dung lượng lưu trữ và mức giá đã lộ diện.

Ảnh dựng Galaxy S25 Ultra. (Nguồn: Evleaks)

Trong đó dòng "Galaxy mới 3" được đồn đoán là dòng điện thoại cao cấp nhất Galaxy S25 Ultra với phiên bản bộ nhớ 256Gb có mức giá gần 35 triệu đồng, bản cao nhất 1Tb có giá 45,8 triệu đồng; với 4 màu sắc là Xanh Dương, Đen, Xám, Bạc.

"Galaxy mới 2" được đồn đoán Galaxy S25 + sẽ có mức giá phiên bản bộ nhớ 256Gb có mức giá gần 28 triệu đồng, bản cao nhất 512Tb có giá gần 31,5 triệu đồng; với 4 màu sắc là Xám Bạc, Xanh Lá, Xanh Da Trời, Xanh Dương Đậm.

Còn "Galaxy mới 1" được đồn đoán Galaxy S25 sẽ có mức giá phiên bản bộ nhớ 256Gb có mức giá gần 24 triệu đồng, bản cao nhất 512Tb có giá gần 27,5 triệu đồng; với 4 màu sắc là Xám Bạc, Xanh Lá, Xanh Da Trời, Xanh Dương Đậm.

Việt Nam thuộc danh sách ưu tiên

Samsung cuối cùng cũng mang đến sự nâng cấp xứng tầm cho dòng Galaxy S25 khi tất cả các phiên bản đều được trang bị RAM 12GB.

Đây là một bước tiến đáng chú ý, bởi ở dòng Galaxy S24 trước đó, Samsung chỉ trang bị RAM 12GB cho phiên bản Ultra, trong khi các mẫu cơ bản chỉ dừng lại ở 8GB RAM.

Đáng chú ý hơn, Galaxy S25 Ultra phiên bản cao cấp nhất với RAM 16GB sẽ được bán tại thị trường châu Á, trong đó có cả Việt Nam.

Việt Nam có trong danh sách được phân phối bản Galaxy S25 Ultra có RAM 16Gb. (Ảnh chụp màn hình)

Theo leaker @chunvn8888, các khu vực như châu Âu, Bắc Mỹ và Nam Mỹ chỉ có thể mua phiên bản Galaxy S25 Ultra với RAM 12GB, điều này có thể khiến người dùng ở các khu vực đó cảm thấy không hài lòng.

Đáng chú ý, phiên bản Galaxy S25 Ultra 16GB RAM không đi kèm với bộ nhớ cơ bản 256GB. Người dùng sẽ phải bỏ thêm chi phí để sở hữu các phiên bản 512GB hoặc 1TB nếu muốn tận hưởng nâng cấp RAM này.