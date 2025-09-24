Các trường đại học cần đạt tiêu chí gì trước nguy cơ sáp nhập, giải thể?

(VTC News) -

Tại Hội nghị giáo dục đại học năm 2025 vừa qua, Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh chủ trương sắp xếp lại các cơ sở giáo dục trong thời gian tới.

Trừ các trường khối công an, quân đội và trường tư thục, Bộ trưởng GD&ĐT cho biết sẽ sắp xếp lại khoảng 140 trường công lập. Bộ trưởng GD&ĐT đang tính toán nhiều phương án, như chuyển các trường thuộc khối trung ương, do bộ, ngành quản lý về địa phương; sáp nhập trường ở địa phương với trung ương, trường thuộc bộ/ngành với nhau. Một số trường sẽ bị giải tán nếu quy mô quá nhỏ, không đạt chuẩn.

Riêng về chuẩn của các trường đại học, Bộ GD&ĐT đã ban hành Thông tư số 01/2024, quy định về chuẩn cơ sở giáo dục đại học.

Theo đó, 6 tiêu chuẩn để bảo đảm chất lượng và hoạt động của một trường đại học, gồm: tổ chức và quản trị, giảng viên, điều kiện dạy và học, tài chính, tuyển sinh và đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo.

Về tổ chức và quản trị, các vị trí chủ chốt như hiệu trưởng hoặc giám đốc đại học, chủ tịch hội đồng trường không được đồng thời khuyết quá 6 tháng; hàng năm đạt ít nhất 50% chỉ số hoạt động theo chiến lược của trường; dữ liệu được kết nối, cập nhật trên hệ thống của Bộ (HEMIS).

Về đội ngũ giảng viên, tỷ lệ sinh viên trên giảng viên toàn thời gian cần từ 40 trở xuống; tỷ lệ giảng viên cơ hữu chiếm tối thiểu 70% tổng số. Nhóm giảng viên có trình độ tiến sĩ phải đạt 20-40% trở lên, và từ năm 2030 là 50%.

Tiêu chuẩn cơ sở vật chất gồm các chỉ số về diện tích đất, hệ thống thông tin và học liệu. Theo đó, trường đại học phải đảm bảo từ năm 2030, diện tích đất bình quân trên một người học chính quy tối thiểu là 25 m2. Diện tích sàn với một người học không nhỏ hơn 2,8 m2 và ít nhất 70% giảng viên được bố trí chỗ làm việc riêng biệt.

Chuẩn cơ sở giáo dục đại học bao gồm 6 tiêu chuẩn với 20 tiêu chí cụ thể như sau:

Đáng chú ý về nội dung tuyển sinh và đào tạo, Bộ GD&ĐT yêu cầu tỷ lệ nhập học trên chỉ tiêu không thấp hơn 50%; quy mô đào tạo không sụt giảm quá 30% trong ba năm gần nhất.

Tỷ lệ sinh viên thôi học hàng năm không cao hơn 10%, riêng năm thứ nhất không quá 15%. Sinh viên tốt nghiệp đúng hạn từ 40% trở lên, tỷ lệ có việc làm phù hợp chuyên môn trong 12 tháng sau tốt nghiệp không thấp hơn 70%...

Về nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, cơ sở giáo dục đại học phải thể hiện năng lực này qua nguồn thu và kết quả công bố khoa học. Cụ thể, tỷ trọng thu từ các hoạt động khoa học và công nghệ trên tổng thu của các trường (có đào tạo tiến sĩ), trung bình trong 3 năm gần nhất, không thấp hơn 5%. Bình quân một giảng viên cơ hữu đạt ít nhất 0,3 - 0,6 bài báo khoa học và công nghệ một năm.

Bộ Nội vụ mới đây cũng đã có công văn yêu cầu các địa phương đề xuất sắp xếp, điều chỉnh các trường THPT, THCS, Tiểu học, các trường liên cấp, Mầm non công lập nếu cần thiết.

Hợp nhất trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên thành trung học nghề tương đương cấp THPT trực thuộc Sở GD&ĐT để cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo khu vực liên phường, xã.

Theo định hướng của Bộ Nội vụ, tối đa mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương không quá 3 trường dạy nghề (không tính các trường tự bảo đảm chi thường xuyên trở lên).