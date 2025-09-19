Bộ Nội vụ yêu cầu các địa phương đề xuất sắp xếp trường học

(VTC News) -

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng ký ban hành Công văn 8150 của Bộ Nội vụ về việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp theo Công văn 59 của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết 18, gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng.

Theo đó, Bộ Nội vụ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu, rà soát sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý theo từng ngành, lĩnh vực gửi Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ xem xét, quyết định và gửi Bộ Nội vụ để tổng hợp trước ngày 25/9.

Tại công văn, Bộ Nội vụ nêu ra một số định hướng sắp xếp cụ thể.

Về sắp xếp cơ sở giáo dục đào tạo, Bộ Nội vụ yêu cầu các địa phương đề xuất sắp xếp, điều chỉnh các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học, các trường liên cấp, mầm non công lập nếu cần thiết.

Hợp nhất trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên thành trung học nghề tương đương cấp trung học phổ thông trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo để cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo khu vực liên phường, xã.

Theo định hướng của Bộ Nội vụ, tối đa mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương không quá 3 trường dạy nghề (không tính các trường tự bảo đảm chi thường xuyên trở lên).

Về sắp xếp cơ sở y tế, theo Bộ Nội vụ, các địa phương cần tập trung kiện toàn hệ thống y tế dự phòng.

Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có ít nhất 1 bệnh viện đạt cấp chuyên sâu; có bệnh viện lão khoa hoặc bệnh viện đa khoa có khoa lão khoa.

Các địa phương cần thành lập trạm y tế xã, phường, đặc khu trực thuộc UBND cấp xã và các điểm khám bệnh trên cơ sở các trạm y tế cấp xã trước đây để đáp ứng nhu cầu phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám chữa bệnh cơ bản cho Nhân dân trên địa bàn.

Cùng đó cần chuyển Trung tâm y tế, bệnh viện đa khoa cấp huyện trước đây về trực thuộc Sở Y tế để tổ chức chăm sóc, khám chữa bệnh theo khu vực liên phường, xã.

Về sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ Nội vụ lưu ý, tối đa mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương không quá 3 Ban Quản lý dự án thuộc UBND cấp tỉnh; căn cứ yêu cầu thực tiễn của địa phương, có thể lập các Ban quản lý dự án khu vực liên xã, phường; Ban quản lý dự án cấp xã nếu cần thiết. Các Ban quản lý dự án hoạt động theo cơ chế tự chủ tài chính, tự bảo đảm kinh phí hoạt động.

Đồng thời, cần sắp xếp, tinh gọn đầu mối bên trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND cấp tỉnh và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở, thuộc tổ chức hành chính khác thuộc UBND cấp tỉnh; cơ cấu lại hoặc giải thể các đơn vị hoạt động không hiệu quả.

Các địa phương nghiên cứu tổ chức 1 đơn vị sự nghiệp công lập cấp xã cung cấp dịch vụ công cơ bản, thiết yếu cho người dân trên địa bàn (lĩnh vực văn hóa, thể thao, thông tin,truyền thông, môi trường, nông nghiệp…).

Cũng tại công văn, Bộ Nội vụ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoàn thành lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công (tính đủ chi phí tiền lương, chi phí trực tiếp, chi phí quản lý và khấu hao tài sản cố định, chi phí khác theo quy định của pháp luật về giá) theo quy định của pháp luật về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

Việc này sẽ làm cơ sở đặt hàng hoặc đấu thầu cung ứng dịch vụ sự nghiệp công, thực hiện tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, giảm viên chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước.

Các địa phương cũng cần chủ động xây dựng kế hoạch, chính sách khuyến khích xã hội hóa, tạo điều kiện hỗ trợ cho các đơn vị ngoài công lập, nhà đầu tư tham gia, cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu (như: giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, thông tin, truyền thông, môi trường, nông nghiệp…) bảo đảm phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.