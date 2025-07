Các tỉnh phía Bắc dự báo có mưa rất to, nguy cơ lũ quét trong những ngày tới

Từ sáng nay (6/7), tại một số tỉnh khu vực phía Bắc đã xuất hiện các đợt mưa dông kèm lốc sét mạnh. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong đầu tuần tới hiện tượng này sẽ còn tiếp diễn và người dân cần đề nguy cơ lũ quét, sạt lở đất do mưa lớn ở một số khu vực vùng núi.

Phóng viên VOV phỏng vấn ông Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia.

Ông Vũ Anh Tuấn, Phó Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.

Thưa ông, hiện 1 số tỉnh miền Bắc đang có đợt mưa dông kèm lốc sét. Ông có thể cho biết diễn biến của đợt mưa này trong những ngày tới? Theo ông nguyên nhân gây mưa lần này là gì?

- Trong chiều tối và đêm qua (5/7) đến sáng nay (6/7), trên khu vực các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, miền núi của Thanh Hóa, Nghệ An đã xuất hiện mưa rào và dông, cục bộ đã có điểm mưa to với lượng mưa trên 100mm. Theo nhận định của chúng tôi, hình thế gây ra thời tiết này chủ yếu là rãnh áp thấp đi qua Bắc Bộ kết hợp với gió tập trung trên khu vực hẹp ở các tỉnh Điện Biên, Sơn La và Lai Châu.

Theo nhận định, rãnh áp thấp này sẽ tiếp tục duy trì trên khu vực Bắc Bộ. Vùng hội tụ gió ít thay đổi trong những ngày tới. Do vậy, trong vài ngày tới các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, phía Tây của Phú Thọ và khu vực phía Tây của Thanh Hóa, Nghệ An xuất hiện mưa rào và dông, cục bộ sẽ có những điểm mưa to đến rất to.

Với tình hình mưa lớn, ông có khuyến cáo thế nào đối với người dân?

- Theo nhận định của chúng tôi, mưa hiện tượng chủ yếu là mưa dông. Hiện tại đang là thời kỳ có nắng nóng và những xáo động trong không khí tương đối đối lớn. Do vậy, cảnh báo trước tiên là dông lốc, sét, thậm chí có thể mưa đá và gió giật mạnh xảy ra trong mưa dông. Khi xuất hiện mưa dông thì không nên hoạt động ngoài trời và trú tránh an toàn.

Thứ hai là mưa lớn, cục bộ như đã nói ở trên có thể có những điểm mưa trên 100mm trong 6 tiếng. Do vậy, rất dễ gây ra sạt lở đất và lũ quét, đặc biệt là những khu vực vùng núi vì những khu vực này có độ dốc tương đối lớn. Thứ hai là mưa đã kéo dài trong nhiều ngày. Do vậy, khả năng kết dính của đất tương đối yếu. Do vậy, khả năng xuất hiện lũ quét và sạt lở đất rất cao trên các tỉnh vùng núi.

Hiện trên khu vực Biển Đông cơn bão số 2 đang gây mưa dông và gió giật. Tuy cơn bão này vẫn đang ở ngoài khơi nhưng liệu bão có tác động gì tới tình hình thời tiết nước ta hay không? Thưa ông?

- Cập nhật mới nhất đến lúc 16h chiều nay cho thấy, bão số 2 đã mạnh lên cấp 11, cấp 12 và giật trên cấp 15. Hiện tại bão đang di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc và di chuyển về hướng về phía khu vực phía Tây của đảo Đài Loan (Trung Quốc) và tiếp tục đi lên phía Bắc.

Do vậy, trong những ngày tới khả năng cơn bão sẽ đi ra khỏi Biển Đông và tác động đến vùng biển của Việt Nam chủ yếu gây ra gió mạnh trên vùng biển phía Đông Bắc của Biển Đông và còn duy trì gió mạnh trong đêm nay. Từ ngày mai thì gió cũng giảm dần. Quá trình di chuyển ra phía Bắc như thế thì ít có khả năng cơn bão sẽ quay trở lại và ảnh hưởng đến các tỉnh đất liền của Việt Nam.

Xin cám ơn ông.