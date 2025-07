Bão số 2 hình thành trên Biển Đông, miền Bắc nước ta sắp mưa lớn trở lại

(VTC News) -

Tin bão trên Biển Đông, cơn bão số 2

Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 2 trên Biển Đông. Lúc 4h ngày 5/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc; 117,4 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 5-10km/h.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 2 trên vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông, đổi hướng Bắc, tốc độ 5-10km/h và khả năng mạnh thêm. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 12.

Dự báo đường đi và khu vực ảnh hưởng của bão số 2. (Nguồn: NCHMF)

Khoảng 4h ngày 7/7, bão số 2 trên vùng biển tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc), đổi hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 13.

Đến 4h ngày 8/7, bão số 2 trên đất liền ven biển tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc), di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 12.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 5-10km/h và suy yếu dần.

Tác động của bão số 2, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão và gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-10, giật cấp 12, biển động rất mạnh, sóng biển cao 3-5m.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều nguy cơ chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Dự báo thời tiết cả nước 10 ngày tới

Trong 24-48 giờ tới, thời tiết Bắc Bộ ổn định hơn những ngày trước đó khi mưa rào và dông chỉ xuất hiện ở một vài nơi. Trong đó, Tây Bắc mưa rào rải rác và có nơi có dông nhưng chỉ tập trung vào chiều tối và đêm.

Các tỉnh, thành từ Thanh Hóa đến Huế cũng xuất hiện mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm thời tiết cực đoan hơn khi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to.

Các khu vực khác mưa rào và dông vài nơi. Trong đó, khu vực phía Bắc duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác lúc chiều tối và tối, cục bộ mưa to.

Từ đêm 6/7 đến ngày 14/7, thời tiết miền Bắc diễn biến phức tạp khi mưa to đến rất to tái diễn. Theo đó, từ đêm 6/7 đến ngày 7/7, Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Sau đó là khoảng thời gian khu vực này tạnh ráo, nắng nóng xuất hiện cục bộ. Tuy nhiên, từ đêm 9 đến ngày 12/7, Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to.

Trong thời kỳ dự báo, các tỉnh, thành từ Thanh Hóa đến Huế và duyên hải Nam Trung Bộ duy trì hình thái thời tiết mưa rào và dông vài nơi, tập trung lúc chiều tối và đêm, ngày nắng, có nơi nắng nóng với nhiệt độ cao nhất vượt 35°C.

Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày mưa rào và dông rải rác lúc chiều và tối.

Trong mưa dông đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.