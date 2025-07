Miền Bắc đầu tuần nắng mạnh, giữa tuần mưa lớn

(VTC News) -

Video: Dự báo thời tiết ngày 6/7

Dự báo thời tiết cả nước 10 ngày tới

Dự báo trong 10 ngày tới, các vùng trên cả nước mưa nắng đan xen. Người dân cần đề phòng dông lốc, sấm sét có thể xảy ra, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản.

Từ nay đến 7/7, mưa rào và dông vẫn xuất hiện ở miền Bắc nhưng chỉ rải rác vài nơi lúc chiều tối và đêm, lượng mưa không lớn. Ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, oi bức, nhiệt độ cao nhất vượt 35°C.

Hôm nay, miền Băc nắng nóng với nhiệt độ cao nhất vượt 35°C.

Chiều và đêm nay (6/6), Thanh Hóa đến Quảng Ngãi mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, sau mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Các khu vực khác mưa rào và dông vài nơi. Trong đó, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to.

Từ đêm 7/7 đến ngày 15/7, thời tiết miền Bắc có nhiều biến động khi đầu tuần nắng mạnh, giữa tuần mưa lớn.

Theo đó, từ nay đến ngày 9/7, Bắc Bộ duy trì hình thái thời tiết mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; khu vực Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Khoảng từ chiều tối và đêm 9/7 đến ngày 12/7, khu vực này khả năng có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to.

Thời tiết các tỉnh, thành từ Thanh Hóa đến Huế và duyên hải Nam Trung Bộ phổ biến ban ngày trời nắng, oi bức, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Trong đó, Thanh Hóa, Nghệ An khả năng mưa rào và dông trong khoảng thời gian từ đêm 9-12/7, cục bộ mưa to đến rất to.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp diễn chuỗi ngày mưa rào và dông rải rác, tập trung lúc chiều và tối, ngày nắng gián đoạn.

Tin bão trên Biển Đông - cơn bão số 2

Lúc 4h ngày 6/7, vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc; 117,9 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102km/h), giật cấp 12. Bão di chuyển chậm theo hướng Bắc với tốc độ khoảng 5km/h.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 2 trên vùng biển tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc), đổi hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km/h, khả năng mạnh thêm. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 13.

Dự báo đường đi và khu vực ảnh hưởng của bão số 2. (Nguồn: NCHMF)

Khoảng 4h ngày 8/7, bão số 2 trên vùng biển tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc), di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 12.

Dự báo đến 4h ngày 9/7, bão số 2 trên đất liền tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc), đổi hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 5-10km/h và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Tác động của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão và gió mạnh cấp 7-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 13, sóng biển cao 4-6m, biển động dữ đội.