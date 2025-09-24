Các tỉnh miền Trung lên phương án ứng phó với bão số 9 Ragasa

(VTC News) -

Tại Nghệ An, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự Nghệ An Lê Hồng Vinh yêu cầu các địa phương ven biển, Bộ đội Biên phòng, Chi cục Thủy sản, Kiểm ngư và các đơn vị liên quan khẩn trương thông báo, kêu gọi tàu thuyền về bờ trước 14h ngày 24/9.

Đồng thời hướng dẫn neo đậu tàu thuyền, tàu du lịch, lồng bè nuôi trồng thủy sản, nhà nổi tại nơi an toàn, kiên quyết không để người dân và phương tiện ở lại trên biển khi bão đổ bộ. Yêu cầu các cơ quan chức năng phải thường xuyên báo cáo tình hình, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho ngư dân và phương tiện hoạt động trên biển.

Nghệ An ban hành công điện khẩn cấm tàu thuyền ra khơi kể từ 12h ngày 24/9/2025.

Tại Hà Tĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải ký công điện chỉ đạo chủ động phòng chống siêu bão Ragasa (bão số 9). Theo đó, yêu cầu cả hệ thống chính trị Hà Tĩnh phải dồn sức cao nhất cho công tác ứng phó với bão; hạn chế thấp nhất các thiệt hại do thiên tai gây ra.

Các địa phương, đơn vị dừng các cuộc họp chưa cấp thiết từ ngày 24/9 để tập trung công tác phòng, chống bão; tổ chức lực lượng trực ban 24/24 giờ tại các cơ quan, đơn vị để chủ động ứng phó với thiên tai.

Yêu cầu các xã, phường cử cán bộ xuống tận các thôn, xóm hỗ trợ, hướng dẫn người dân chằng chống nhà cửa, thu hoạch các sản phẩm nông nghiệp đã đến kỳ thu hoạch hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại. Tổ chức lực lượng để cắt tỉa cây xanh, gia cố bảo vệ trụ sở, kho tàng, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, công trình công cộng (nhất là cơ sở giáo dục, y tế), công trình cơ sở hạ tầng...

Tàu cá của ngư dân được đưa về neo đậu tại âu thuyền tránh bão trước khi bão số 9 đổ bộ

Tỉnh Quảng Trị yêu cầu UBND các xã ven biển và đặc khu Cồn Cỏ, các đơn vị tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra. Đồng thời, quản lý chặt chẽ việc ra khơi tại các cửa biển, bến cá; kiên quyết không để tàu thuyền ra khơi khi bão có nguy cơ ảnh hưởng.

Bên cạnh đó, các đơn vị, địa phương tổ chức rà soát, kiểm tra các khu vực có nguy cơ ngập lụt, ngập úng, sạt lở đất, ven sông suối, khu đô thị, thấp trũng, công trình thi công dở dang để có phương án xử lý khi xảy ra sự cố.

Theo thống kê, trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Trị có tổng số 8.577 phương tiện, với trên 23.232 lao động. Đến thời điểm 15 giờ ngày 22/9, có 7.382 phương tiện với trên 18.741 lao động, neo đậu tại bến; còn 1.195 phương tiện, với trên 4.490 lao động, đang hoạt động trên biển.

Tỉnh Quảng Trị yêu cầu các địa phương chỉ đạo người dân khẩn trương bảo vệ, thu hoạch theo phương châm "xanh nhà hơn già đồng" đối với cây lương thực, hoa màu và nuôi trồng thủy sản; kiên quyết sơ tán người dân trên lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản đến nơi an toàn trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp.