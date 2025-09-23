Quảng Ninh huy động hơn 3.000 cán bộ, chiến sĩ ứng phó bão số 9

(VTC News) -

Ngày 23/9, UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết đến nay toàn bộ hơn 4.100 tàu cá, gần 500 tàu du lịch đã được thông tin và di chuyển về nơi neo đậu an toàn trước khi bão số 9 (Ragasa) đổ bộ.

Bên cạnh đó, 7.900 cơ sở nuôi trồng thủy sản, trong đó có 800 cơ sở trên biển, đã được gia cố và di dời lao động lên bờ. Các hồ chứa lớn trên địa bàn được chủ động hạ mực nước để chống lũ; công tác đê điều, phòng chống sạt lở, ngập úng, cắt tỉa cây xanh, gia cố công trình cao tầng, cột viễn thông… được triển khai quyết liệt.

Hàng ngàn tàu thuyền đánh bắt thủy sản tại Quảng Ninh đã về nơi neo đậu tránh trú trước khi bão số 9 (Ragasa) đổ bộ.

Tỉnh huy động hơn 3.000 cán bộ, chiến sĩ cùng hàng trăm phương tiện sẵn sàng cho nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn.

Trong ngày 23/9, ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh trực tiếp chủ trì cuộc họp trực tuyến với 54 xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh để chỉ đạo về công tác phòng, chống bão Ragasa.

Ông Khắng nhấn mạnh ưu tiên cao nhất cho công tác phòng, chống bão là thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, đảm bảo 5 rõ (rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời gian và rõ kết quả) và phải hoàn thành công tác phòng, chống bão xong trong ngày 24/9.

Trong đó, lưu ý các ngành, địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão để có biện pháp phòng, chống phù hợp, nhất là các biện pháp phòng chống liên quan đến gió giật, mưa hoàn lưu sau bão.

Lực lượng chức năng hỗ trợ ngư dân gia cố khu vực nuôi trồng thủy sản trên biển tại Đặc khu Vân Đồn. (Ảnh: Mạnh Trường)

Tại khu vực cảng Cái Rồng thuộc Đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh hiện có 251 tàu thuyền các loại về neo đậu, tránh trú bão, trong đó có 49 tàu cá của ngư dân tỉnh ngoài. Đồng thời, có 57 lồng bè nuôi trồng thủy sản được các hộ dân chủ động chằng buộc, gia cố và cam kết sẽ di chuyển toàn bộ người lên bờ trước 12h ngày 24/9.

Trả lời phóng viên Báo Điện tử VTC News, ông Nguyễn Sinh Lượng, Phó Chủ tịch UBND đặc khu Vân Đồn, cho biết đến nay các công tác ứng phó bão số 9 tại địa phương đã cơ bản hoàn tất với phương châm “3 trước, 4 tại chỗ”.

Trong đó, tập trung bảo vệ an toàn tính mạng người dân, hướng dẫn tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn và kiểm soát chặt chẽ các khu vực nguy hiểm; theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão để lên kế hoạch, phương án di dời người dân ở những vùng nguy hiểm đến nơi an toàn; kích hoạt các tổ công tác tại các đảo để lên phương án, chủ động các biện pháp phòng, chống nếu bão đổ bộ.

Tổ công tác của chính quyền Đặc khu Vân Đồn đi rà soát, yêu cầu các ngư dân cam kết di chuyển lên bờ trước 12h ngày 24/9. (Ảnh: Mạnh Trường)

Ngoài các khu vực trên biển, lực lượng chức năng của Đặc khu Vân Đồn cũng tăng cường kiểm tra hệ thống đê, kè, cống thoát nước và rà soát các điểm có nguy cơ sạt lở, ngập lụt, chuẩn bị sẵn sàng phương án di dời hộ dân ở vùng xung yếu, ven biển đến nơi an toàn khi có lệnh sơ tán.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, bão số 9 (Ragasa) có diễn biến nhanh, cường độ mạnh, di chuyển phức tạp và khả năng gây mưa to, gió giật mạnh ở các khu vực ven biển Quảng Ninh, trong đó đặc khu Vân Đồn là một trong những địa phương sẽ chịu tác động trực tiếp.