Vì sao bão số 9 Ragasa tiếp tục giảm cấp khi đi vào Biển Đông?

(VTC News) -

Lúc 7h, vị trí tâm bão số 9 Ragasa cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 620km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (167-183km/giờ), giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h. Như vậy, sau hơn 1 ngày đi vào Biển Đông, bão đã giảm 2 cấp.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 9 Ragasa trên vùng biển Quảng Ninh - Hải Phòng, di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km và suy yếu dần.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 13. Khoảng trưa đến chiều 25/9, bão đổ bộ đất liền nước ta, khả năng cao ở Quảng Ninh - Hưng Yên.

Bão số 9 Ragasa giảm về cấp 15, không còn cấp siêu bão. (Nguồn: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam)

Trước đó, chiều 23/9, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp khẩn với Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự quốc gia và lãnh đạo các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh nhằm bàn phương án ứng phó siêu bão Ragasa (bão số 9). Cuộc họp được kết nối trực tuyến với nhiều địa phương nằm trong vùng dự báo ảnh hưởng.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, Ragasa là cơn bão có sức gió rất mạnh, tốc độ di chuyển nhanh, diễn biến phức tạp. Dù dự báo khi vào đất liền bão sẽ suy yếu, nhưng không vì thế mà được phép chủ quan. Nguyên tắc ứng phó là không có cơn bão nào là nhẹ, bởi mỗi cơn bão đều kèm theo nhiều yếu tố dị thường, tác động cả trước, trong và sau khi đổ bộ.

Các chuyên gia dự báo, khi tiệm cận đất liền, bão số 9 sẽ giảm xuống còn cấp 8-9, giật cấp 11-12. Tuy nhiên, hoàn lưu bão kết hợp với không khí lạnh sẽ gây mưa lớn diện rộng tại Bắc Bộ và Thanh Hóa, trọng tâm là khu vực trung du, miền núi phía Bắc.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý, ngoài gió bão, cần đặc biệt đề phòng dông lốc nguy hiểm, vốn rất khó dự báo chính xác. Nguy cơ mất an toàn hồ chứa cũng được đặt ra khi nhiều hồ thủy điện, thủy lợi lớn ở miền Bắc như Hòa Bình, Sơn La, Thác Bà, Tuyên Quang… đang ở mức nước cao.

Ngoài ra, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, Tây Bắc Thái Bình Dương xuất hiện cơn bão thứ 20 năm 2025, tên quốc tế là Bualoi (tên do Thái Lan đặt, là tên một món ăn tráng miệng của Thái Lan). Bão Bualoi sẽ đi vào Biển Đông trong khoảng 3 ngày nữa, trở thành cơn bão số 10 hoạt động trên khu vực biển này.

Nếu tính cả bão số 10, chỉ trong hơn 1 tháng (từ 21/8), Biển Đông xuất hiện liên tiếp 6 cơn bão gồm bão số 5 Kajiki, bão số 6 Nongfa, bão số 7 Tapah, bão số 8 Mitag, siêu bão số 9 Ragasa và dự báo ngày 27/9 đón bão số 10 Bualoi. Trong đó, bão số 5 và số 6 đã ảnh hưởng trực tiếp đất liền nước ta, bão số 9 ngày mai 25/9 khả năng cao đổ bộ đất liền Quảng Ninh - Hưng Yên, bão số 10 có thể đi vào miền Trung.