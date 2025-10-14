Các ‘ông lớn’ viễn thông bàn về mở rộng thương mại hóa 5G Open RAN

Đây là sự kiện 5G Open RAN do Viettel và Qualcomm đồng tổ chức. Sự kiện với chủ đề “Enabling the Future: Core Technologies for Open RAN at Scale” tập trung vào các công nghệ lõi để triển khai Open RAN trên quy mô toàn cầu.
Sự kiện quy tụ đại diện các tổ chức, doanh nghiệp viễn thông, giới nghiên cứu trong và ngoài nước, cùng thảo luận lộ trình mở rộng thương mại hóa Open RAN, hướng tới hạ tầng số hiệu quả và bền vững. Diễn giả đến từ Hiệp hội Di động toàn cầu (GSMA), Hiệp hội quốc tế về Open RAN (ORAN Alliance); Bộ Khoa học & Công nghệ; Tập đoàn Qualcomm, Viettel High Tech, Viettel Networks, Gartner…
Tại dự kiện, GSMA sẽ chia sẻ về tiềm năng phát triển và ảnh hưởng của công nghệ Open RAN đối với ngành viễn thông toàn cầu. O-RAN Alliance cập nhật tình hình phát triển của O-RAN hiện nay và định hướng cho kỷ nguyên mạng 5G–6G sắp tới. Qualcomm đưa ra tầm quan trọng của chip xử lý chuyên dụng (ASIC) trong việc mở rộng nền tảng Open RAN.
Cùng với đó, Gartner công bố báo cáo phân tích thị trường 5G RAN, trong đó đặc biệt ghi nhận một doanh nghiệp Việt Nam lần đầu tiên góp mặt trong báo cáo “Gartner Magic Quadrant 2025 for CSP 5G RAN Infrastructure Solutions” - tài liệu tham khảo quan trọng của các nhà mạng khi lựa chọn đối tác cung cấp thiết bị. Đại diện Viettel cũng sẽ chia sẻ kinh nghiệm triển khai thực tế quy mô lớn tại Việt Nam, góp phần khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ viễn thông thế giới.
Tháng 11/2024, Viettel chính thức thương mại hóa trạm gốc 5G Open RAN ASIC “Make in Vietnam” – cột mốc khẳng định năng lực tự chủ nghiên cứu, phát triển thiết bị 5G của doanh nghiệp Việt Nam.
Hết tháng 12/2025, Viettel High Tech sẽ triển khai 2.500 trạm 5G Open RAN trên toàn quốc, kết quả đo kiểm cho thấy thiết bị 5G Viettel sử dụng chipset Qualcomm giúp tiết kiệm tới 24% điện năng trong điều kiện tải cao, đồng thời duy trì hiệu năng ổn định với tốc độ tải xuống 1,2–1,7 Gb/s, ngang tầm các nhà cung cấp hàng đầu thế giới.
Năm 2024, sự kiện gây tiếng vang khi Viettel công bố thương mại hóa thiết bị 5G Việt Nam. Năm nay, chương trình tiếp tục với chủ đề “Enabling the Future: Core Technologies for Open RAN at Scale”, tập trung vào các công nghệ lõi để triển khai Open RAN trên quy mô toàn cầu.
