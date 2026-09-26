Ca sĩ Akira Phan bật khóc khi trao lời yêu thương dành cho vợ trong lễ cưới

Cô dâu và chú rể đều bật khóc khi trao lời thề nguyện hôn nhân. Akira Phan nói: “Cảm ơn em vì đã thấu hiểu như một chuyên gia tâm lý, để một người ít nói kiệm lời như anh có thể đêm nào cũng có đủ thứ chuyện trên đời để tâm sự cùng em, cười giỡn cùng em mà không biết chán. Giúp anh giảm căng thẳng và giữ lửa đam mê với nghề”. Anh cũng cảm ơn vợ đã chu toàn việc gia đình, chu đáo với ba mẹ cùng người thân.