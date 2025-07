Cả nước vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Người dân đến công an xã đăng ký xe ngày đầu

Sáng nay, Công an xã Thường Tín (Hà Nội) tiếp công dân đầu tiên đến thực hiện thủ tục đăng ký xe theo mô hình chính quyền 2 cấp.

Trung tá Tạ Quốc Khánh, Trưởng Công an xã Thường Tín cho biết: “Hôm nay là ngày đầu tiên chúng tôi chính thức tiếp nhận công dân đến làm thủ tục đăng ký xe trong mô hình tổ chức mới. Cả cán bộ lẫn người dân đều vui vẻ, phấn khởi vì sự chuyển mình mạnh mẽ của chính quyền trong thời kỳ mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Lực lượng công an xã luôn sẵn sàng hướng dẫn người dân nắm rõ quy trình, đảm bảo việc kê khai và tiếp nhận hồ sơ diễn ra thuận tiện, nhanh chóng, đúng theo địa giới hành chính xã mới”.

Người dân đến trụ sở Công an xã Thường Tín để đăng ký xe. (Ảnh: Đăng Chung)

Anh Nguyễn Văn Thành đến trụ sở công an xã mới để đăng ký xe, chia sẻ: “Lúc đầu tôi cũng có phần bỡ ngỡ do thay đổi địa giới và cách thức thực hiện. Tuy nhiên, nhờ được các cán bộ công an xã tận tình hướng dẫn, tôi kê khai thành công theo đúng quy trình mới, nhanh chóng và thuận tiện”.