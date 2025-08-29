Ca mổ ngược quy trình cứu sản phụ mang thai đôi nguy kịch

(VTC News) -

Khoảng 2h ngày 24/8, sản phụ P.T.N.A (22 tuổi, trú tại Cẩm Khê, Phú Thọ), mang song thai 36 tuần, được đưa đến Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ trong tình trạng vỡ ối, cổ tử cung mở 3cm.

Đáng lo ngại hơn, dây rốn sa giữa hai chân, tim thai trên máy monitor không phát hiện, siêu âm cho thấy tim thai đập rời rạc, dấu hiệu suy thai cấp.

Nhận định đây là tình huống tối khẩn cấp, đe dọa tính mạng cả ba mẹ con, ekip trực tại khoa Sản 3 đưa ra quyết định chưa từng có tiền lệ: Bỏ qua toàn bộ quy trình hành chính và xét nghiệm ban đầu, đưa thẳng sản phụ vào phòng mổ.

Ca phẫu thuật được tối khẩn cấp với sự tham gia của các Bác sĩ khoa Sản 3, khoa Gây mê – hồi sức và Khoa Sơ sinh. (Ảnh: BVCC)

Chỉ trong vòng 5 phút từ khi nhập viện, ekip gồm các bác sĩ khoa Sản 3, Gây mê - Hồi sức và Sơ sinh được huy động khẩn cấp. Sau khoảng 10 phút phẫu thuật, hai bé gái chào đời an toàn, mỗi bé nặng 2,6kg và được chuyển sang khoa Sơ sinh để theo dõi.

Theo bác sĩ Hà Mạnh Hùng, khoa Sản 3, theo quy định, sản phụ cần có mặt tại bệnh viện trước cuộc mổ ít nhất 4 giờ để hoàn thiện hồ sơ và làm xét nghiệm cận lâm sàng.

Tuy nhiên, trong tình huống này, việc chậm trễ có thể khiến thai nhi tử vong ngay trong bụng mẹ. “Đó là quyết định ngược quy trình nhưng đúng lương tâm”, bác sĩ Hùng chia sẻ.

Sau khi ca mổ thành công, ekip mới phát hiện sản phụ A. mắc nhiều bệnh lý nền nghiêm trọng: tiền sản giật nặng, Basedow, tiểu đường tuýp II đang điều trị bằng insulin nhưng không theo dõi sát trong 3 tháng gần đây. Nếu có biến chứng xảy ra, ekip có thể đối diện với hậu quả pháp lý rất nặng nề.

Các bác sĩ thăm khám cho sản phụ sau khi phẫu thuật. (Ảnh: BVCC)

Hiện sức khỏe sản phụ ổn định và xuất viện sau 5 ngày hậu phẫu. Hai bé gái tiếp tục được chăm sóc đặc biệt tại Khoa Sơ sinh.

Sa dây rốn là biến chứng sản khoa nguy hiểm, có thể dẫn đến suy thai cấp hoặc thai chết lưu nếu không được xử lý kịp thời. Tình trạng này thường xảy ra sau khi ối vỡ, dây rốn bị chèn ép khiến máu và oxy không thể truyền đến thai nhi.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ nữ mang thai, đặc biệt là người mang đa thai hoặc có bệnh lý nền, cần khám thai định kỳ và đến cơ sở y tế ngay khi có dấu hiệu bất thường, nhất là khi vỡ ối, để được can thiệp kịp thời, tránh những biến chứng nguy hiểm.