Bác sĩ 'cân não' thực hiện ca sinh mổ cho sản phụ 178 kg

(VTC News) -

Bệnh viện Phụ Sản Trung ương tiếp nhận sản phụ 28 tuổi, quê Phú Thọ với chẩn đoán thai 37 tuần kèm béo phì, tiền sản giật và tiểu đường. Chị được chuyển từ Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc đến trong tình trạng nguy cơ cao.

Sản phụ mắc rối loạn chuyển hóa, tăng cân mất kiểm soát, nặng 140 kg trước thai kỳ và tăng thêm 38 kg trong 9 tháng mang bầu. Với cân nặng “khổng lồ” cùng các bệnh lý nguy hiểm, sinh thường không khả thi, và cả sinh mổ cũng tiềm ẩn hàng loạt rủi ro lớn.

Nhận định việc trì hoãn phẫu thuật sẽ làm xấu thêm tiên lượng cho mẹ và bé, một hội đồng chuyên môn khẩn trương được thành lập. Các bác sĩ quyết định mổ cấp cứu, đồng thời xây dựng kế hoạch chi tiết cho hai kịch bản: gây tê vùng hoặc gây mê nội khí quản.

Sản phụ này mắc rối loạn chuyển hóa, tăng cân mất kiểm soát. (Ảnh: Lê Na)

ThS.BSCKII Bạch Minh Thu, Phụ trách khoa Phẫu thuật Gây mê Hồi sức, cho biết với bệnh nhân béo phì, lớp mỡ dày khiến việc tìm điểm gây tê rất khó khăn. Kim gây tê thông thường không đủ dài để tiếp cận khoang dưới nhện. "Chúng tôi siêu âm và ghi nhận khoảng cách này lên tới hơn 11 cm, vượt quá chiều dài tối đa của kim gây tê", bác sĩ Thu nói.

Do đó, ê-kíp buộc phải chuyển sang phương án gây mê nội khí quản. Đây cũng là một thử thách lớn. "Việc gây mê cho sản phụ béo phì cực kỳ khó khăn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ như không thông khí được sau khi gây mê, khó đặt ống nội khí quản. Khả năng dự trữ oxy của bệnh nhân rất kém, có thể sụt giảm oxy máu nhanh chóng", bác sĩ Thu giải thích.

Trước phẫu thuật, đội ngũ gây mê khám tiền mê cẩn thận, đánh giá kỹ tình trạng hô hấp, đường thở và chuẩn bị mọi trang thiết bị, thuốc men cần thiết. Liều lượng thuốc gây mê được tính toán dựa trên chiều cao và cân nặng lý tưởng để đảm bảo an toàn, tránh gây tụt huyết áp.

Khi bắt đầu phẫu thuật, BSCKII. Đặng Quang Hùng, Phó Trưởng khoa Sản bệnh lý - người trực tiếp thực hiện ca mổ, chia sẻ khó khăn lớn nhất là thành bụng quá dày. Tổ chức mỡ sa xuống làm cho các thao tác của phẫu thuật viên trở nên khó khăn.

"Trên nền tăng huyết áp và tiểu đường, nguy cơ nhiễm trùng vết mổ và biến chứng hô hấp sau mổ cũng tăng đáng kể. Ca mổ đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng giữa ê-kíp gây mê và phẫu thuật để nhanh chóng lấy thai an toàn, 'giải phóng' gánh nặng cho người mẹ", bác sĩ Hùng cho biết.

Bác sĩ kiểm tra sức khoẻ cho sản phụ. (Ảnh: Lê Na)

Sau gần một giờ, ca mổ thành công. Bé trai nặng 3,4 kg chào đời khỏe mạnh, hồng hào và được chuyển sang Trung tâm Sơ sinh để theo dõi. Mặc dù huyết động đã ổn định, sản phụ vẫn còn đối mặt với nhiều nguy cơ hô hấp nên được theo dõi sát sao tại phòng hậu phẫu.

Việc rút ống nội khí quản và thoát mê cũng cần được tính toán chặt chẽ. Trọng lượng cơ thể lớn và tỷ lệ mỡ cao làm hạn chế dung tích lồng ngực, tăng nguy cơ xẹp phổi. Sản phụ được hỗ trợ thông khí áp lực dương không xâm nhập và hướng dẫn tập hít thở để tối ưu khả năng oxy hóa máu. Sau quá trình theo dõi, sản phụ đáp ứng tốt và được chuyển về khoa Hồi sức cấp cứu để tiếp tục theo dõi.