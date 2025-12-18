Bóng đá Việt Nam giành HCV lịch sử ở SEA Games 33

(VTC News) -

Bước vào trận đấu quyết định, các học trò của HLV Nguyễn Đình Hoàng nhập cuộc đầy chủ động, nhanh chóng tạo ra sức ép lên phần sân Indonesia. Đội tuyển Việt Nam mất 6 phút để ghi bàn mở tỷ số từ cú sút của Lê Thị Thanh Ngân. Bàn thắng tiếp theo đến sau đó chưa đầy một phút. Thanh Ngân dễ dàng đưa bóng vào khung thành trống.

Trần Thị Thùy Trang - nhà vô địch SEA Games sân 11 - nâng tỷ số lên 3-0. K'Thủa ghi thêm một bàn khi hiệp đấu đầu tiên mới diễn ra đến phút 11.

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam vô địch SEA Games.

Sớm tạo ra cách biệt lớn, các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Đình Hoàng chơi bóng thong thả trong phần còn lại của trận đấu. Indonesia cố gắng tấn công. Tuy nhiên, sự thua kém rõ rệt về chuyên môn khiến đội bóng xứ vạn đảo không tạo ra được nhiều tình huống nguy hiểm.

Trái lại, khi dâng toàn bộ đội hình lên cao, Indonesia để Trần Nguyệt Vi sút xa vào khung thành trống ở phút cuối cùng. Đội tuyển futsal nữ Việt Nam ấn định chiến thắng 5-0 và giành huy chương vàng. Đây là lần đầu tiên futsal Việt Nam vô địch SEA Games.

"Chiến thắng lịch sử – vinh quang cho futsal Việt Nam. Kết quả 5-0 trong trận chung kết không chỉ thể hiện bản lĩnh và sức mạnh của các cô gái Việt Nam, mà còn ghi dấu mốc quan trọng khi futsal nữ lần đầu tiên bước lên bục vinh quang SEA Games. Đây sẽ là cột mốc lịch sử đáng nhớ, mở ra tương lai tươi sáng cho futsal nữ nước nhà", Liên đoàn bóng đá Việt Nam viết trên trang chủ.

Như vậy, sau 2 trận chung kết ở SEA Games 33 đều của các đội tuyển nữ, bóng đá Việt Nam giành được 1 huy chương vàng và 1 huy chương bạc. Tối nay 18/12, đội tuyển bóng đá nam U22 Việt Nam thi đấu trận chung kết với chủ nhà U22 Thái Lan trên sân vận động Rajamangala.