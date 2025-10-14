Bơm nước máy vào bình 'phù phép' thành nước Lavie giả bán khắp Hà Nội

(VTC News) -

Chiều 14/10, Công an TP Hà Nội tổ chức hội nghị thông tin kết quả điều tra vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là nước Lavie xảy ra tại Phan Đăng Lưu, xã Phù Đổng.

Ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm quy định tại tại Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Lê Văn Viết tại cơ quan công an.

Ngày 2/10, Công an TP Hà Nội kiểm tra xưởng sản xuất nước tại 294/74 Phan Đăng Lưu, xã Phù Đổng của Lê Văn Viết (SN 1988; trú ở số 15, ngách 560/55 Nguyễn Văn Cừ, phường Long Biên), phát hiện, bắt quả tang các đối tượng đang dùng vòi bơm nước máy vào các bình Lavie (đã được chuẩn bị từ trước). Công an thu giữ hơn 500 bình nước Lavie giả các loại 19 lít và 18,5 lít.

Tại nhà xưởng sản xuất Lê Văn Viết cho lắp đặt hệ thống sản xuất, máy khò, máy dập date, màng co nylon, tem nhãn nước Lavie, các loại hóa chất tẩy rửa... để phục vụ cho việc sản xuất nước giả.

Vỏ bình Lavie được các đối tượng thu gom trôi nổi trên địa bàn, sau đó vận chuyển, tập kết về xưởng sản tại địa điểm nêu trên. Tại đây, Lê Văn Viết chỉ đạo Phạm Tiến Hùng, Lê Thị Châm và Lý Quốc Khánh sục, rửa, làm sạch để khô ráo rồi bơm trực tiếp nước máy vào bình.

Cơ quan công an thu giữ bình nước Lavie giả.

Sau khi sản xuất xong các bình nước Lavie giả, Lê Văn Viết sẽ sử dụng ô tô tải loại nhỏ, thay đổi biển số thường xuyên để vận chuyển đến 3 kho hàng trên địa bàn thành phố nhằm trà trộn các bình nước Lavie giả cùng những bình nước Lavie chính hãng và vận chuyển đi bán cho người dân, các công ty, cơ quan... trên địa bàn.

Trung bình mỗi ngày, Lê Văn Viết và đồng bọn sản xuất và bán ra thị trường được 100 bình nước Lavie giả, giá mỗi bình nước sản xuất ra khoảng 10.000 đồng và được Viết bán ra với giá gần 70.000 đồng/bình.

Từ tháng 3 đến 1/10, Viết bán khoảng 20.000 bình nước Lavie giả cho người dân sử dụng trên địa bàn Hà Nội.

Công an Hà Nội đang truy vết những cơ sở đã tiêu thụ nước Lavie giả của Lê Văn Viết trong thời gian qua, thu hồi nhiều bình nước Lavie giả chưa được tiêu thụ ra thị trường.