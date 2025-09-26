Khởi tố nhóm người sản xuất dầu gội, xả giả ở Huế

(VTC News) -

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Huế cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhóm 3 người về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.

Trước đó, ngày 14/7, phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Huế thực hiện kiểm tra tại địa chỉ ngõ 5 (kiệt 22, đường Nguyễn Phúc Lan, phường Kim Long, TP Huế) phát hiện đối tượng Nguyễn Thị Loan (SN 1989, trú số 49 Xuân Hòa, phường Kim Long) đang tổ chức sản xuất và đóng gói nhiều hàng hóa có dấu hiệu làm giả.

Những sản phẩm được xác định là hàng giả do nhóm Loan, Nam và Bảo cấu kết sản xuất. (Ảnh: Công an cung cấp)

Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP. Huế xác định, chỉ trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 7/2025, Nguyễn Thị Loan chủ mưu, câu kết với Trần Quang Nam và Phạm Hoài Bảo để tổ chức đường dây sản xuất hàng giả khép kín.

Nhóm này đã mua nguyên liệu trôi nổi, trang bị máy móc và in tem, bao bì giả thương hiệu dầu gội, dầu xả bưởi của Công ty TNHH Catchy Natural Cosmetic (TP.HCM), một sản phẩm được đăng ký bảo hộ độc quyền.

Với thủ đoạn này, nhóm người này sản xuất 904 chai dầu gội giả, với tổng giá trị nếu tính theo hàng thật lên đến 108 triệu đồng.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Huế đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm nhóm người theo quy định của pháp luật.