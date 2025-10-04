Bắt giám đốc công ty sản xuất hơn 2 triệu bình chữa cháy giả

(VTC News) -

Ngày 4/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Thế Hoài (Giám đốc Công ty TNHH PCCC Tomoken Việt Nam, Khu Công nghiệp Đại An, phường Tứ Minh, TP Hải Phòng) và Phan Bạch Thông (Giám đốc điều hành Công ty TNHH PCCC Tomoken Việt Nam, cụm Công nghiệp Cẩm Thịnh, phường Cửa Ông, Quảng Ninh) về hành vi Sản xuất, buôn bán hàng giả.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện trên địa bàn bán một số loại bình bột chữa cháy xách tay loại 6kg và 8kg do Công ty TNHH công nghiệp Tomoken Việt Nam sản xuất có dấu hiệu sản xuất, buôn bán hàng giả.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ khám xét nhà xưởng và kho hàng của Công ty TNHH PCCC Tomoken Việt Nam tại địa chỉ lô CN03, Cụm công nghiệp Cẩm Thịnh, phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh.

Xác định thiết bị chữa cháy có tác động rất lớn tới việc bảo đảm an toàn PCCC của người dân, cơ quan, doanh nghiệp, nhất là trong bối cảnh hiện nay, vì vậy Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo phòng Cảnh sát kinh tế khẩn trương tập trung điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng để xử lý.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ xác định, Phan Thế Hoài với vai trò là Giám đốc của 2 Công ty nêu trên cùng em trai là Phan Bạch Thông thống nhất tự mua 6 loại nguyên liệu gồm: bột Monoamoni Photphat (MAP), bột Amonium Sulphate (SA), bột Quartz (SiO2), bột silica, tinh dầu Silicon, bột tạo màu và nước để thực hiện phối trộn theo tỷ lệ % “tự nghĩ ra”, tạo nên hỗn hợp hóa chất mà không có cơ sở, căn cứ khoa học chứng minh hỗn hợp trên là bột chữa cháy.

Nhà xưởng và kho hàng của Công ty TNHH PCCC Tomoken Việt Nam.

Trong số đó có những nguyên liệu như bột Quartz (SiO2) không có tác dụng chữa cháy nhưng lại chiếm tỷ lệ lớn (54%) trong công thức phối trộn nhằm giảm chi phí, giảm giá trị và tăng lợi nhuận kinh doanh.

Quá trình hoạt động, Phan Thế Hoài là người trực tiếp chỉ đạo hoạt động kinh doanh.

Phan Thế Hoài giao cho em trai trực tiếp nắm giữ công thức phối trộn hỗn hợp hóa chất gồm 6 loại nguyên liệu nêu trên và lập bảng hướng dẫn pha trộn để công nhân nhà máy thực hiện phối trộn, nạp hỗn hợp hóa chất vào các loại bình chữa cháy và bán ra thị trường. Tất cả bình chữa cháy xách tay đều mang nhãn hiệu Tomoken.

Bước đầu, Cơ quan công an xác định, từ năm 2023 đến nay, Công ty Tomoken Quảng Ninh đã bán ra thị trường tổng số 2.203.263 bình chữa cháy các loại (bình bột, bình bọt, bình khí…) với tổng doanh số gần 835 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ thi hành quyết định khởi tố bị can đối với Phan Thế Hoài về tội sản xuất, buôn bán hàng giả

Trong đó, bình bột chữa cháy (được sử dụng hỗn hợp hóa chất cho Phan Bạch Thông tự phối trộn) hơn 1,6 triệu bình, doanh số gần 528 tỷ đồng; loại bình bột 6kg và 8kg là hơn 850 bình, tương đương gần 296 tỷ đồng.

Kết luận giám định của Viện khoa học Hình sự Bộ Công an xác định, 16 mẫu bình chữa cháy xách tay loại 6kg; 20 mẫu bình chữa cháy xách tay loại 8 kg là sản phẩm thu giữ của Công ty TNHH Công nghiệp Tomoken Việt Nam không có tác dụng dập tắt đám cháy loại B theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phương tiện Phòng cháy chữa cháy.