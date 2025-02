Bộ Xây dựng thêm chức năng quản lý phương tiện vận tải

(VTC News) -

Cụ thể, Bộ Xây dựng sẽ thực hiện 25 nhóm nhiệm vụ, quyền hạn thực hiện chức năng quản lý Nhà nước gồm quản lý về phương tiện giao thông, hệ thống linh kiện phụ tùng của phương tiện giao thông, phương tiện thiết bị thăm dò khai thác, vận chuyển trên biển; phương tiện thiết bị xếp dỡ, thi công chuyên dùng; máy thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động trong giao thông vận tải (trừ phương tiện phục vụ vào mục đích quốc phòng, an ninh và tàu cá) và trang, thiết bị kỹ thuật chuyên dùng; về an toàn lao động trong thi công xây dựng.

Quy định về việc đào tạo huấn luyện, sát hạch, cấp, công nhận, thu hồi giấy phép, bằng, chứng chỉ chuyên môn cho người điều khiển phương tiện giao thông, người vận hành phương tiện, thiết bị chuyên dùng trong giao thông vận tải (trừ nhiệm vụ sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, người điều khiển phương tiện, thiết bị chuyên dùng phục vụ vào mục đích quốc phòng, an ninh và tàu cá); Đào tạo các đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ kiểm định và đối tượng làm việc đặc thù trong lĩnh vực giao thông vận tải theo thẩm quyền.

Bộ Xây dựng thêm chức năng quản lý các phương tiện vận tải. (Ảnh minh họa: Viên Minh)

Bộ Xây dựng cũng quản lý về vận tải đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không dân dụng và vận tải đa phương thức; an ninh, an toàn giao thông (trừ nhiệm vụ bảo đảm an ninh hàng không trong máy bay và trên mặt đất).

Chức năng quản lý môi trường trong hoạt động xây dựng, giao thông vận tải cũng thuộc nhiệm vụ mới của Bộ Xây dựng.

Bên cạnh đó, Bộ này cũng phụ trách quy hoạch, kiến trúc, hoạt động đầu tư xây dựng, phát triển đô thị, nhà ở, thị trường bất động sản, vật liệu xây dựng...

Nghị định số 33/2025/NĐ-CP quy định cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng có 23 đơn vị, gồm 19 đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước và 4 đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ chức năng quản lý nhà nước.

"Cục Đường bộ Việt Nam, Cục Đường cao tốc Việt Nam, Cục Hàng hải Việt Nam, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Cục Hàng không Việt Nam tiếp tục hoạt động theo quy định hiện hành cho đến khi Bộ trưởng Bộ Xây dựng hoàn thành việc sắp xếp và ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị này theo quy định, hoàn thành trước ngày 31/3.

Vụ Quản lý doanh nghiệp tiếp tục duy trì để thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến tái cơ Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy và chấm dứt hoạt động trước ngày 31/12/2030", Bộ Xây dựng cho biết.