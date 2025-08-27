Bộ VHTTDL ủng hộ 600 triệu đồng cho đồng bào bị thiệt hại do bão số 5

(VTC News) -

Tối 26/8, đại nhạc hội Việt Nam trong tôi diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội). Đây là sự kiện nghệ thuật trọng điểm nằm trong chuỗi hoạt động "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc".

Sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, Nhà hát Lớn Hà Nội phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức. Đêm nhạc được tổ chức quy mô hoành tráng, đặc biệt, có sự góp mặt của dàn nghệ sĩ nổi tiếng được đông đảo công chúng yêu thích như Soobin Hoàng Sơn, Hòa Minzy, Đức Phúc, Anh Tú, Quân A.P, Dương Hoàng Yến, Erik, nhóm Chillies…

Đặc biệt, trong bối cảnh cả nước hướng về miền Trung đang chịu ảnh hưởng nặng nề của bão số 5 (bão Kajiki), tại đêm nhạc đã có chương trình quyên góp để sẻ chia với đồng bào.

Ngay trong đêm nhạc này, Thứ trưởng Tạ Quang Đông đã đại diện cho Bộ VHTTDL trao tặng 600 triệu đồng quyên góp cho đồng bào 3 tỉnh chịu ảnh hưởng nặng của bão số 5 là Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông đại diện Bộ VHTT&DL trao tặng 600 triệu đồng cho đồng bào 3 tỉnh chịu ảnh hưởng nặng của bão Kajiki.

Cùng với đó, ca sĩ Đức Phúc cũng quyên góp số tiền 150 triệu đồng ủng hộ đồng bào bị bão lụt.

Chia sẻ về hành động ý nghĩa này, nam ca sĩ tâm sự: "Buổi chiều hôm nay, tôi có nghe được thông tin chương trình sẽ gây quỹ để ủng hộ đồng bào miền Trung. Vì vậy, tôi xin gửi 150 triệu đồng để quyên góp, ủng hộ đồng bào. Đối với tôi, Việt Nam là niềm tự hào, sự biết ơn và tinh thần tương trợ lẫn nhau, lá lành đùm lá rách".

Ca sĩ Đức Phúc ủng hộ 150 triệu đồng cho đồng bào bị lũ lụt.

Đêm nhạc Việt Nam trong tôi không chỉ là một đêm nhạc hội mãn nhãn mà còn là minh chứng cho sức mạnh gắn kết của âm nhạc. Sự tỏa sáng của các nghệ sĩ đã góp phần biến Việt Nam trong tôi trở thành một nơi lan tỏa niềm tự hào dân và tình yêu dành cho đất nước.

Đêm nhạc còn là minh chứng cho sức mạnh đoàn kết dân tộc Việt Nam. Đến với concert để thấy đất nước hiện lên rực rỡ trong từng thanh âm, giai điệu. Nhưng hơn hết, đây còn là dịp để gửi gắm niềm tin, sự động viên tới đồng bào miền Trung - những người đang chịu nhiều mất mát bởi thiên tai.