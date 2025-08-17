Xúc động hơn 30.000 khán giả cùng hát 'Tiến quân ca' tại sân vận động Mỹ Đình

(VTC News) -

Tối 17/8, chương trình nghệ thuật đặc biệt Tự hào là người Việt Nam diễn ra tại quảng trường sân vận động Mỹ Đình. Chương trình thu hút hơn 30.000 khán giả.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các đại biểu tham dự chương trình.

Chương trình chia làm ba chương: Nguồn cội – Gọi tên Việt Nam; Một Việt Nam – Triệu trái tim; Tự hào là người Việt Nam. Sân khấu lấy cảm hứng từ truyền thuyết Lang Liêu, kết hợp hình tượng trời – đất, cùng hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại.

Sự kết hợp giữa âm nhạc truyền thống và đương đại, nghệ thuật biểu diễn thực cảnh cùng công nghệ sân khấu tiên tiến đã đưa khán giả vào hành trình cảm xúc – từ tự hào nguồn cội, khắc họa những trang sử vàng, đến khát vọng vươn lên mạnh mẽ của dân tộc.

Ca sĩ Tùng Dương hát "Tiến quân ca" mở màn chương trình

Chương trình quy tụ dàn nghệ sĩ nổi tiếng: ban nhạc Bức Tường, Tùng Dương, Hòa Minzy, Anh Tú, Dương Hoàng Yến, Lâm Bảo Ngọc, Hà An Huy, nhóm Oplus, Đức Phúc, Erik… cùng NSƯT Hoàng Tùng, Phạm Thu Hà, Lê Anh Dũng, Huyền Trang, Lâm Phúc và 500 diễn viên múa.

Các nghệ sĩ mang đến những màn trình diễn thăng hoa, đưa khán giả vào hành trình nghệ thuật đầy mê đắm và tự hào. Đây không chỉ là một buổi biểu diễn, mà là một hành trình cảm xúc, tái hiện những trang sử vàng, khắc họa vẻ đẹp đất nước, con người Việt Nam và khơi dậy khát vọng tự hào dân tộc.

Tùng Dương song ca với Dương Hoàng Yến ca khúc "Tình yêu đất nước".

Nhiều tiết mục trong chương trình để lại dấu ấn đặc biệt. Ca sĩ Tùng Dương mở màn với ca khúc Tiến quân ca, mang đến niềm xúc động dâng trào và niềm tự hào cháy bỏng.

Dàn đại hợp xướng của 200 nghệ sĩ và hơn 30.000 khán giả cùng hòa giọng đã nâng cánh cho giọng hát khỏe khoắn, hào sảng, đi sâu vào tâm thức người nghe để mỗi trái tim đều vỡ òa trong tình đoàn kết chung dòng máu Lạc Hồng.

Ca khúc Tình yêu đất nước do Dương Hoàng Yến song ca cùng Tùng Dương ngân vang tràn đầy cảm xúc; Hòa Minzy thổi bùng ngọn lửa tự hào qua các ca khúc Nỗi đau giữa hòa bình, Khát vọng và đặc biệt là Quê hương của nhạc sĩ Giáp Văn Thạch, khiến khán giả nghẹn ngào hát theo.

Tiết mục gây xúc động của Hoà Minzy.

Tự hào là người Việt Nam được dàn dựng công phu, nơi âm nhạc, âm thanh và ánh sáng hòa quyện thành một bản giao hưởng của nguồn cội và khát vọng, chương trình mang đến nhiều yếu tố bất ngờ dành cho khán giả.

Chương trình góp phần tôn vinh lịch sử dựng nước và giữ nước vẻ vang của dân tộc Việt Nam, khơi dậy lòng biết ơn sâu sắc với Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ tiền nhân, đồng bào, chiến sĩ cả nước đã hy sinh xương máu vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Hơn 30.000 khán giả có mặt tại quảng trường sân vận động Mỹ Đình.

Cùng với đó, chương trình còn lan tỏa sâu rộng về tinh thần đoàn kết một lòng của người dân Việt Nam trên mọi miền Tổ quốc và người Việt Nam ở nước ngoài, từ đó củng cố niềm tin, ý chí tự lực, tự cường, tự hào, tự tôn dân tộc, khát vọng cống hiến, quyết tâm xây dựng một Việt Nam giàu mạnh, hùng cường.