Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Sáng 23/8, tại Nhà hát Lớn Hà Nội diễn ra trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa (28/8/1945 - 28/8/2025).

Tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Theo đó, tại Quyết định số 1671/QĐ-CTN, ngày 22/8/2025 về việc tặng thưởng Huân chương Lao động, Chủ tịch nước quyết định Tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong lĩnh vực bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam trong giai đoạn 2021 - 2025, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Bên cạnh đó, theo Quyết định số 1676/QĐ-CTN, ngày 22/8/2025, Chủ tịch nước đã ký Quyết định về việc tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác chỉ đạo, điều hành Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, đạt được nhiều kết quả quan trọng nổi bật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2021 - 2025.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng nhận định, lịch sử đã khắc ghi khi 80 năm trước, ngày 28/8/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Tuyên cáo thành lập Chính phủ lâm thời gồm 13 Bộ, trong đó có Bộ Thông tin, Tuyên truyền, tiền thân của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hiện nay.

Theo Bộ trưởng, từ khi có Đảng lãnh đạo, văn hóa được xác định là một mặt trận trọng yếu. Đề cương Văn hóa Việt Nam năm 1943 - bản tuyên ngôn đầu tiên của Đảng về văn hóa đã xác định ba nguyên tắc cơ bản: “Dân tộc - Khoa học - Đại chúng” trong xây dựng, phát triển văn hóa; đến Nghị quyết các kỳ Đại hội, Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đều khẳng định văn hóa là hồn cốt dân tộc, là động lực của sự phát triển, là “sức mạnh mềm” của quốc gia.

Nhờ vào đường lối đúng đắn, sáng tạo đó, hành trình 80 năm qua ngành Văn hóa đã làm nên một trường ca với nhiều cung bậc cảm xúc: Văn hóa đã nuôi dưỡng tâm hồn và bản sắc, từ khúc nhạc hào hùng của nền văn hóa kháng chiến, đến những vũ điệu tự tin của thể thao hội nhập với những khát vọng vươn cao, với những bước chân du lịch đưa đất nước ra thế giới và báo chí trở thành mạch dẫn tri thức kết nối niềm tin giữa Đảng với Nhân dân.