Nhận vé miễn phí concert 'Việt Nam trong tôi' ở đâu?

Chương trình nghệ thuật Việt Nam trong tôi sẽ diễn ra vào lúc 20h ngày 26/8 tại sân Bắc Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Đông Anh, Hà Nội.

Chương trình quy tụ dàn nghệ sĩ nổi tiếng, được đông đảo khán giả yêu mến như Soobin Hoàng Sơn, Hòa Minzy, Đức Phúc, Erik, Dương Hoàng Yến, Anh Tú, Quân A.P và nhóm Chillies. Sự kết hợp của nhiều giọng ca trẻ trung, giàu năng lượng hứa hẹn mang đến một đêm nhạc bùng nổ, vừa hiện đại vừa đậm tinh thần tự hào dân tộc.

Đặc biệt, toàn bộ vé tham dự sẽ được phát miễn phí cho công chúng trong ba ngày 20, 21 và 22/8 tại Nhà hát Lớn Hà Nội (số 1 Tràng Tiền).

Thời gian phát vé: buổi sáng từ 9h – 11h, buổi chiều từ 13h – 16h. Mỗi người được nhận tối đa 2 vé, áp dụng cho công dân Việt Nam từ 14 tuổi trở lên, khi mang theo căn cước công dân bản gốc.

Quy trình nhận vé gồm: xếp hàng tại cửa Nhà hát Lớn theo hướng dẫn, xuất trình CCCD để nhân viên kiểm tra, tránh trùng thông tin, đồng thời kiểm tra kỹ vé trước khi rời quầy.

Ban tổ chức lưu ý, vé không được phép mua bán hay chuyển nhượng dưới bất kỳ hình thức nào. Trong trường hợp vi phạm, quyền nhận vé sẽ bị từ chối. Vé cũng sẽ không được cấp lại nếu bị mất hoặc hư hỏng.

Sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, Nhà hát lớn Hà Nội thực hiện. Đây là dịp để thế hệ trẻ nhìn lại chặng đường 80 năm đầy gian lao và tự hào của đất nước.