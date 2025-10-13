Bộ trưởng Nội vụ: Xây dựng vị trí việc làm để xác định số biên chế cần thiết

(VTC News) -

Chiều 13/10, Văn phòng chính phủ tổ chức họp báo thông tin về kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại họp báo, phóng viên nêu quan điểm cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp, xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là dấu ấn rất quan trọng, nổi bật trong nhiệm kỳ vừa qua.

"Ở nhiệm kỳ mới, chúng ta sẽ có những giải pháp gì để nâng cao chất lượng nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả của chính quyền địa phương 2 cấp phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới?", phóng viên đặt câu hỏi.

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà.

Trả lời vấn đề này, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho rằng, trong nhiệm kỳ qua, cuộc cách mạng sắp xếp, tổ chức bộ máy và sắp xếp lại đơn vị hành chính các cấp, xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là dấu ấn đặc biệt quan trọng.

"Đây là cuộc cách mạng mang tính lịch sử, có tính bước ngoặt, cũng là việc hệ trọng của quốc gia", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Theo Bộ trưởng Nội vụ, đây không chỉ đơn thuần là việc sắp xếp để tinh gọn, mà thực sự là một cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy kể từ khi thành lập nước, có tính bước ngoặt và thời đại. Không chỉ điều chỉnh và cấu trúc lại tổng thể tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị mà cả không gian phát triển của quốc gia, không gian thể chế, không gian kinh tế - xã hội, cũng như thúc đẩy quản trị quốc gia, quản trị địa phương.

Bên cạnh đó, chúng ta còn tạo ra mô hình phát triển mới mang tính chiến lược, tầm nhìn dài hạn cho đất nước, để đất nước cất cánh bước vào kỷ nguyên mới hùng cường, thịnh vượng, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.

"Sau hơn 3 tháng vận hành, chính quyền địa phương 2 cấp đã hoạt động thông suốt, không gián đoạn, bước đầu hiệu lực và hiệu quả. Tuy nhiên, vẫn còn những khó khăn ban đầu khi tái cấu trúc lại tổng thể một hệ thống đã tồn tại 80 năm", bà Phạm Thị Thanh Trà nói.

Để bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, có thể kiến tạo phát triển và phục vụ Nhân dân tốt hơn, Bộ trưởng Nội vụ đề cập 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Nhiệm vụ đầu tiên và được Bộ trưởng đánh giá quan trọng nhất là hoàn thiện hệ thống thể chế chính sách trên tất cả lĩnh vực để khơi thông nguồn lực cho sự phát triển toàn diện, bao trùm và hiệu quả nhất. Đi kèm với đó là tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, biên chế.

Bộ trưởng Nội vụ cho biết vừa qua Quốc hội đã thông qua Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Cán bộ, Công chức và tới đây sẽ thông qua dự án Luật Viên chức (sửa đổi).

Nhiệm vụ, giải pháp thứ hai liên quan đến "yếu tố quyết định" là con người, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong bộ máy.

Bộ trưởng nêu rõ yêu cầu tập trung quy hoạch và đồng thời có các biện pháp cụ thể để cơ cấu lại vị trí việc làm, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu của nền hành chính Nhà nước nói chung và chính quyền địa phương 2 cấp nói riêng.

"Cơ quan chức năng đang tập trung, quyết liệt hoàn thiện việc phân loại đơn vị hành chính, tiêu chuẩn đơn vị hành chính, phân loại đô thị làm cơ sở xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, đặc biệt là xác định vị trí việc làm để từ đó xác định số lượng biên chế cần thiết", Bộ trưởng nói.

Những kết quả vừa qua, theo Bộ trưởng Trà, chỉ là tạm thời. Tới đây phải làm căn cơ để vừa đảm bảo số lượng, chất lượng, vừa cơ cấu lại đội ngũ cán bộ để đảm bảo vận hành bộ máy, đảm bảo quản trị quốc gia và quản trị địa phương hiệu quả.

Nhiệm vụ thứ ba được tư lệnh ngành Nội vụ đề cập là tập trung phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền.

Vừa qua Chính phủ đã ban hành 30 nghị định, 66 thông tư của các bộ, ngành để phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền với một khối lượng nhiệm vụ rất lớn. Số nhiệm vụ cần phân cấp, phân quyền và phân định thẩm quyền cho cấp xã qua rà soát còn khoảng 900 nhiệm vụ.

"Tất cả những nội dung này cần tiếp tục rà soát một lần nữa để các địa phương triển khai thực hiện, bảo đảm nguyên tắc địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm", bà Phạm Thị Thanh Trà nêu rõ.

Nhiệm vụ thứ tư là cải cách thủ tục hành chính mạnh mẽ, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính để phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn, vì mục tiêu của đất nước là kiến tạo phát triển, phục vụ người dân.

Nhiệm vụ thứ năm là phải tập trung ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nhìn nhận đây là vấn đề căn cốt, bởi một nền hành chính hiện đại, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả phải quan tâm đến vấn đề này, đẩy mạnh ứng dụng Chính phủ số, công dân số, xã hội số.

"Khi ứng dụng AI sẽ thực hiện công việc tốt nhất, giảm bớt biên chế", Bộ trưởng nói.

Và nhiệm vụ cuối cùng, Bộ trưởng cho rằng cần tập trung đầu tư hạ tầng vì khi sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp tỉnh và xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp, phải ưu tiên hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội, trong đó có hạ tầng giao thông, hạ tầng số, hạ tầng văn hóa - xã hội…

Đi kèm với đó, lãnh đạo Bộ Nội vụ nhấn mạnh phải có lộ trình hoàn thiện các trụ sở, cơ sở vật chất phục vụ công vụ để đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ hiệu quả hơn.