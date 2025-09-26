Bộ Nội vụ yêu cầu các địa phương tuyển ngay giáo viên theo biên chế được giao

(VTC News) -

Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 8479 về quản lý, sử dụng biên chế giáo viên tại các trường phổ thông, mầm non, gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bộ Nội vụ hướng dẫn quản lý, sử dụng biên chế giáo viên. (Ảnh: VGP)

Theo đó, để đáp ứng yêu cầu cần thiết bố trí giáo viên phục vụ giảng dạy ngay trong năm 2025-2026, Bộ Nội vụ yêu cầu các địa phương quản lý, sử dụng hiệu quả số biên chế giáo viên được cấp thẩm quyền giao, bảo đảm tuân thủ pháp luật, có sự phân cấp hợp lý giữa các cấp chính quyền, phù hợp mục tiêu đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và định hướng sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình 2 cấp.

Bộ Nội vụ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tuyển dụng ngay giáo viên tại các trường phổ thông, mầm non trong tổng số chỉ tiêu biên chế được giao theo quy định của pháp luật, bảo đảm đúng tiêu chuẩn, vị trí việc làm, phù hợp với nhu cầu của địa phương, đặc biệt là số biên chế giáo viên đã được bổ sung giai đoạn 2022-2026.

Địa phương cũng phải thực hiện việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giáo dục theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ngoài ra, các tỉnh, thành phố cần tiếp tục triển khai các giải pháp bảo đảm nguồn tuyển dụng giáo viên.

Trong đó, Bộ Nội vụ lưu ý các địa phương nghiên cứu, dự báo tốt quy mô dân số trong độ tuổi đi học của từng cấp, bậc học tại địa phương, chủ động xây dựng kế hoạch sử dụng nguồn nhân lực phục vụ cho ngành giáo dục để có phương án đào tạo nhà giáo, bảo đảm có nguồn tuyển dụng cho lộ trình biên chế giai đoạn 2026-2031 khi triển khai phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ mẫu giáo từ 3-5 tuổi; miễn phí học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh THCS, học sinh THPT; không phải đóng học phí đối với học sinh tiểu học trong cơ sở giáo dục công lập và dạy học 2 buổi/ngày không thu phí.

Địa phương phải thông tin rộng rãi về nhu cầu tuyển dụng, có cơ chế, chính sách thu hút giáo viên (bao gồm: sinh viên sư phạm, sinh viên giỏi tốt nghiệp chuyên ngành đào tạo giáo viên hoặc sinh viên giỏi tốt nghiệp các ngành khác có nguyện vọng dự tuyển vào làm giáo viên...) về công tác tại địa phương.

Đồng thời, chủ động rà soát số giáo viên được đào tạo ra trường chưa đạt trình độ chuẩn, lập kế hoạch, ký hợp đồng đặt hàng đối với các cơ sở giáo dục đại học được giao đào tạo giáo viên thực hiện đào tạo để đạt trình độ chuẩn theo quy định của Luật Giáo dục năm 2019.

Theo định hướng của Bộ Nội vụ, các địa phương cần rà soát, điều chuyển giáo viên từ nơi thừa sang nơi thiếu, đồng thời nghiên cứu chính sách hỗ trợ đối với những giáo viên trong diện điều chuyển, đặc biệt là những người làm việc tại vùng sâu, vùng xa, khu vực có điều kiện kinh tế khó khăn, giao thông không thuận tiện... và cam kết tiếp nhận lại sau khi hết thời hạn điều chuyển nếu giáo viên có nhu cầu.

Tại những khu vực có điều kiện xã hội hóa, phát triển kinh tế - xã hội hoặc khu công nghiệp tập trung đông dân cư, UBND tỉnh, thành phố có thể đặt hàng, giao nhiệm vụ cho các cơ sở giáo dục công lập nhằm tăng số lượng cơ sở tự chủ, giảm chi trả từ ngân sách nhà nước, đồng thời phân cấp mạnh hơn cho trường học trong tuyển dụng, hợp đồng giáo viên theo định mức.

Trường hợp biên chế không đủ, địa phương có thể áp dụng Nghị định 111/2022 của Chính phủ để ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ tại cơ sở giáo dục công lập, phù hợp với nhu cầu thực tế.

Bộ Nội vụ cũng đề nghị các địa phương tổng hợp nhu cầu biên chế giáo dục theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng thời gửi Bộ Nội vụ để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.