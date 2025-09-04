Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: TP.HCM sau hợp nhất là 'siêu đô thị, ngọn hải đăng mới’

(VTC News) -

Sáng 4/9, tại TP.HCM diễn ra lễ khai mạc chuỗi sự kiện Hội chợ Du lịch Quốc tế TP.HCM lần thứ 19 năm 2025 (ITE HCMC 2025), Diễn đàn Xuất khẩu 2025 và sự kiện “Kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế”. Đây là chuỗi hoạt động trọng điểm do Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL), Bộ Công Thương cùng UBND TP.HCM phối hợp chỉ đạo, với chủ đề "Kết nối xanh - Phát triển bền vững".

Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Văn Hùng phát biểu.

Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Văn Hùng, cho biết ITE HCMC 2025 là cột mốc đặc biệt, khẳng định vị thế của TP.HCM sau hợp nhất như một “siêu đô thị, ngọn hải đăng” mới, giữ vai trò đầu tàu, dẫn dắt phát triển kinh tế - văn hóa - du lịch khu vực.

“ITE 2025 vừa là biểu tượng đặc trưng, vừa là hồi ức lịch sử để chúng ta tiếp bước trong hành trình hội nhập và phát triển bền vững”, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Văn Hùng nói.

Theo Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL, sự kiện năm nay cho thấy vai trò tiên phong của UBND TP.HCM cùng các đối tác trong việc kiến tạo một sân chơi chuyên nghiệp, thúc đẩy doanh nghiệp du lịch phát triển.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng ví lãnh đạo địa phương như “nhạc trưởng”, vừa giữ nhịp ổn định, vừa tạo nhịp bứt phá, đổi mới phương thức xúc tiến, lấy doanh nghiệp làm trung tâm trong khi Nhà nước giữ vai trò kiến tạo môi trường và chính sách hỗ trợ.

Thứ trưởng Bộ Công Thương - Phan Thị Thắng phát biểu lễ khai mạc.

Tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Công Thương - Phan Thị Thắng nhấn mạnh ba sự kiện gồm Vietnam International Sourcing, Diễn đàn Xuất khẩu và ITE HCMC 2025 là bước đi cụ thể hóa các chiến lược phát triển kinh tế tư nhân, đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế.

Thứ trưởng Bộ Công Thương cho rằng ITE 2025 không chỉ quảng bá văn hóa, di sản và sản phẩm du lịch của Việt Nam, mà còn là cầu nối để du lịch trở thành động lực cho thương mại, đầu tư. Du khách quốc tế đến Việt Nam không chỉ mang về kỷ niệm mà còn trở thành “đại sứ thương mại”, góp phần mở rộng thị trường xuất khẩu.

Song hành với đó, Diễn đàn Xuất khẩu và Triển lãm kết nối chuỗi cung ứng quốc tế - Viet Nam International Sourcing 2025 tập trung vào việc gắn kết chuỗi cung ứng toàn cầu, hỗ trợ doanh nghiệp Việt tham gia sâu hơn vào mạng lưới sản xuất, chuỗi giá trị quốc tế.

“Ba sự kiện hôm nay không chỉ là nơi gặp gỡ mà còn là khởi đầu cho những thành công mới. Du lịch sẽ trở thành động lực cho thương mại, đầu tư; và thương mại - đầu tư sẽ là nền tảng cho sự thịnh vượng kinh tế”, bà Thắng nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM - Nguyễn Văn Dũng cũng cho rằng, lần đầu tiên, ba dòng chảy lớn gồm du lịch, thương mại và hội nhập quốc tế được kết nối trong một chuỗi sự kiện đồng bộ, thể hiện sự phối hợp chặt chẽ liên cấp, liên ngành. Đây là biểu tượng của sự hòa âm trong chiến lược phát triển, đồng thời khẳng định cam kết của TP.HCM luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, kiến tạo hệ sinh thái kinh tế - du lịch - thương mại xanh, sáng tạo và bền vững.

Khai mạc loạt sự kiện kích cầu du lịch TP.HCM.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM dẫn chứng, sau hợp nhất, TP.HCM đã trở thành siêu đô thị - trung tâm kinh tế, tài chính, logistics, thương mại dịch vụ và du lịch lớn nhất cả nước, đóng góp 22,3% GRDP. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 179,3 tỷ USD, chiếm 22,8% cả nước; doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 1.683 nghìn tỷ đồng (26,3% cả nước); doanh thu du lịch vượt 200 nghìn tỷ đồng, chiếm 25% toàn quốc.

Theo Sở Du lịch TP.HCM, việc tổ chức ba sự kiện trong cùng một không gian và thời gian vừa kế thừa thành công qua nhiều năm, vừa mở ra cơ hội liên kết đa phương, đa ngành. Đây sẽ là cú hích quan trọng giúp du lịch, thương mại, đầu tư và xuất khẩu bứt phá, đồng thời định vị lại thương hiệu du lịch - thương mại Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng.

Năm nay, ITE HCMC 2025 mang thông điệp “Du lịch bền vững - Trải nghiệm sống động”, quy tụ hơn 500 doanh nghiệp, 250 người mua cao cấp và hàng chục nghìn khách tham quan.

Trong khi đó, Diễn đàn Xuất khẩu và sự kiện “Kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế” thu hút hơn 450 kênh phân phối, đoàn thu mua đến từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, giới thiệu hơn 12.000 sản phẩm thuộc các ngành hàng chủ lực của Việt Nam.