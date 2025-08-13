Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nói về việc siết đào tạo ngành sư phạm, y dược và luật

(VTC News) -

Sáng 13/8, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 48, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến dự án Luật Giáo dục đại học (sửa đổi).

Một trong những điểm đáng chú ý tại dự thảo Luật là quy định rõ việc tiền kiểm đối với chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ, các ngành đào tạo giáo viên, sức khỏe, pháp luật.

Theo đó, Bộ trưởng GD&ĐT sẽ phê duyệt thực hiện chương trình đào tạo các ngành đào tạo giáo viên, lĩnh vực sức khỏe và pháp luật. Cùng đó, Bộ trưởng GD&ĐT sẽ quy định số lượng tuyển sinh cũng như ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) các ngành đào tạo giáo viên, sức khỏe và luật.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định.

Thảo luận về nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định bày tỏ tán thành phải kiểm soát rất chặt, rất kỹ từ khâu mở ngành đến quá trình đào tạo của các ngành sư phạm, sức khỏe và luật.

"Sư phạm là ngành đặc biệt quan trọng, sư phạm là 'máy cái' của nền giáo dục, đào tạo ra người thầy để dạy ra các thế hệ thầy khác. Để ngành sư phạm tự chủ tài chính, tự chủ đầu tư thì khó lắm. Nhà nước phải đặc biệt quan tâm, dành các nguồn lực để đầu tư. Kiểm định và tuyển sinh phải rất chặt chẽ, đáp ứng yêu cầu xã hội", ông Nguyễn Khắc Định nói.

Với ngành luật, Phó Chủ tịch Quốc hội nêu thực tế khi ông theo học ngành luật, cả nước chỉ có một trường đào tạo, cách đây 2-3 năm thì có khoảng 103 cơ sở đào tạo cử nhân luật, có những cơ sở chỉ đào tạo vài chục người, giáo trình không có, giảng viên cơ hữu cũng không.

"Điều này ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo. Tất nhiên có những người học để biết chứ không làm lĩnh vực này. Nhưng phải sắp xếp lại, đã đào tạo chuyên ngành là phải có giáo án, giáo trình; phải có giáo viên cơ hữu; phải có cơ sở... Rất nhiều trường đa ngành đi đào tạo luật", ông Nguyễn Khắc Định lưu ý.

Với ngành chăm sóc sức khỏe (y dược và y dược học cổ truyền), Phó Chủ tịch Quốc hội dẫn số liệu cập nhật cho biết hiện có tới 40-50 trường đào tạo khối ngành sức khỏe, y dược

"Tôi không biết tốt - xấu thế nào nhưng nhiều cơ sở như vậy không biết có đủ thầy, đủ thợ không, có bệnh viện, có phòng thí nghiệm để đào tạo bài bản không. Vì thế bắt buộc phải kiểm định chất lượng, nếu không đạt phải rút giấy phép cơ sở đào tạo", ông bày tỏ băn khoăn.

Từ đó, ông Nguyễn Khắc Định cho rằng phải kiểm soát chặt chẽ toàn bộ quá trình đào tạo, nếu không đạt và không khắc phục thì phải rút giấy phép.

Cũng tán thành phải đầu tư và quy định kỹ hơn với 3 ngành nói trên, đặc biệt là ngành sư phạm, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi nhắc lại quan điểm phải tuyển chọn đặc biệt để tuyển được những người giỏi, những người có tâm huyết làm giáo viên.

"Tôi xin nói lại là lương của giáo viên gấp ba mặt bằng lương chung không có gì là quá đáng cả", ông Phan Văn Mãi nói.

Tương tự, với ngành y dược, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính dẫn một bài báo nói "Việt Nam đào tạo bác sĩ, dược sĩ không giống ai trên thế giới này" và cho rằng cần siết lại chuẩn đào tạo đối với các ngành trên.

Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn.

Giải trình sau đó, Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh việc sửa luật lần này tăng phân cấp, phân quyền trong điều kiện tăng quyền tự chủ, mục tiêu cuối cùng là nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo.

"Kiên quyết buông những cái cần buông và nắm thật chắc cái cần nắm. Trong đó có việc chỉ nắm vấn đề về con người, quyền thay người, quyền đóng cửa cơ sở giáo dục, ngừng hoạt động đào tạo. Cố gắng làm sao nắm - buông không nhầm", ông Nguyễn Kim Sơn nói.

Theo Bộ trưởng, việc sửa đổi luật lần này nhấn mạnh quản lý giám sát toàn bộ quá trình để đảm bảo chất lượng cho ba lĩnh vực sư phạm, y dược và luật cũng như bậc đào tạo tiến sĩ.

Bộ trưởng cho biết, những năm gần đây, điểm chuẩn tuyển sinh vào ngành sư phạm tăng lên rất cao.

"Năm nay có lẽ thuộc nhóm cạnh tranh cao ngang y dược. Đó là thông tin đáng mừng", Bộ trưởng GD&ĐT nói.

Với ngành sức khỏe và luật, ông Nguyễn Kim Sơn thông tin, trước đây chủ yếu chỉ kiểm soát việc mở ngành thật chặt chẽ, tuy nhiên tới đây sẽ kiểm soát toàn bộ quá trình đào tạo.

"Kiểm soát đối với 3 lĩnh vực này không chỉ kiểm soát đầu vào, không chỉ kiểm soát đầu ra, mà kiểm soát toàn bộ quá trình vì đây là 'ba ông thầy' tác động rất lớn đến toàn bộ hoạt động của xã hội. Một bậc đào tạo cũng tăng cường kiểm soát, không phải cơ sở nào cũng được đào tạo tiến sĩ", Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn khẳng định.