Nhạc sĩ Dương Quang Tú ra mắt ca khúc 'Tự hào Việt Nam - Hồ Chí Minh'

(VTC News) -

Với giai điệu trẻ trung, hào sảng và giàu sức lan tỏa, ca khúc Tự Hào Việt Nam – Hồ Chí Minh nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng. Ca khúc do nhạc sĩ Dương Quang Tú - Trưởng đoàn Nghệ thuật Thanh thiếu niên Ánh Dương sáng tác và thể hiện cùng ca sĩ KATD và các giọng ca nhí Nhật Anh, Jenny Bảo Ngọc, Gia Hưng, Gia Khuê.

Ca khúc kết hợp khéo léo hơi thở hiện đại với tinh thần truyền thống, tạo nên tổng thể vừa mới mẻ, vừa gần gũi, dễ chạm đến cảm xúc người nghe.

Nhạc sĩ Dương Quang Tú và ca sĩ KATD.

Ca sĩ KATD bày tỏ, ban đầu cô khá lo lắng vì sợ không thể truyền tải trọn vẹn tinh thần của ca khúc. Tuy nhiên, nhờ sự động viên của nhạc sĩ Dương Quang Tú, cô dần tự tin hơn để hoàn thành phần thể hiện.

Dù tự nhận còn nhiều thiếu sót, KATD cho biết bản thân hát bằng tất cả niềm tự hào dân tộc, mong muốn đóng góp một phần nhỏ bé vào dự án và hy vọng khán giả sẽ đón nhận, lan tỏa ca khúc với tinh thần tích cực.

MV được dàn dựng công phu, do đạo diễn Anh Quân và nhạc sĩ Dương Quang Tú đồng đạo diễn. Sản phẩm kết hợp hài hòa những hình ảnh giàu tính biểu tượng cùng tư liệu lịch sử về ngày Quốc khánh 2/9/1945 - khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Từ đó, MV khắc họa trọn vẹn không khí ngày hội non sông, hứa hẹn tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong dịp lễ kỷ niệm đặc biệt này.

MV “Tự hào Việt Nam - Hồ Chí Minh”.

Điểm đặc biệt của MV là sự xuất hiện của hơn 500 em nhỏ lứa tuổi mầm non, mang đến những khung hình trong sáng và đầy cảm xúc. Hình ảnh ấy không chỉ tăng thêm sức hút nghệ thuật mà còn gửi gắm thông điệp nhân văn: tình yêu nước, niềm tự hào dân tộc cần được truyền lại cho thế hệ mai sau như một hành trang tinh thần bền vững.

Với sự kết hợp giữa những hình ảnh giàu tính biểu tượng và bối cảnh đúng vào dịp Quốc khánh, MV khắc họa không khí ngày hội non sông, hứa hẹn tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống âm nhạc và văn hóa.

MV Tự hào Việt Nam - Hồ Chí Minh ra mắt vào 14h ngày 30/8/2025, như một lời tri ân của các nghệ sĩ, hướng tới chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).