Điều ít biết về ca khúc được Bác Hồ chọn làm Quốc ca Việt Nam

Nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Mão từng chia sẻ trên truyền thông rằng: Năm 1981, trong kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa VI quyết định mở cuộc vận động sáng tác Quốc ca mới dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Thời hạn gửi bài từ 19/5/1981 đến 19/12/1981. Ban vận động nhận được 1.420 bài của 1.181 tác giả, trong đó có 173 nhạc sĩ chuyên nghiệp. Hội đồng giám khảo sơ tuyển vòng 1 được 74 bài của 74 tác giả.

Ngày 1/7/1982, Ban vận động sáng tác tổ chức họp báo giới thiệu kết quả vòng 2, chọn được 17 bài đưa vào vòng 3. Cả 17 bài hát đó đều được dàn dựng và phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam, được in thành một tập riêng để giới thiệu rộng rãi trên cả nước.

Tại Kỳ họp thứ IV, Quốc hội khóa VII ngày 20/12/1982, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hữu Thọ, ông Cù Huy Cận - Phó Trưởng Ban vận động sáng tác Quốc ca mới, kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng giám khảo đã báo cáo kết quả việc trưng cầu ý kiến nhân dân về 17 bài được chọn qua vòng sơ tuyển, đề nghị các đại biểu Quốc hội chọn ra 5 bài xuất sắc nhất để kỳ họp sau của Quốc hội sẽ quyết định chọn một trong 5 bài làm Quốc ca mới của nước CHXHCN Việt Nam.

Trong kỳ họp sau đó, rất nhiều đại biểu Quốc hội đã thảo luận sôi nổi, thậm chí căng thẳng, nhiều ý kiến không đồng tình với việc thay đổi Quốc ca.

Cuối cùng, Quốc hội đi đến một quyết định lịch sử là vẫn giữ nguyên bài "Tiến quân ca" của nhạc sĩ Văn Cao sau 32 năm ra đời và đồng hành cùng dân tộc làm Quốc ca cho đến tận ngày nay.