Huyền Trang, Viết Danh và hơn 30 ca sĩ hòa giọng trong MV mừng Quốc khánh 2/9

(VTC News) -

Vinh quang, ơi Việt Nam! là sáng tác mới của Giáo sư, Tiến sĩ, Anh hùng Lao động Nguyễn Anh Trí ca ngợi Tổ quốc, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và tình yêu đất nước.

Ra mắt đúng dịp Quốc khánh 2/9, MV mang thông điệp thiêng liêng khơi dậy tinh thần đoàn kết, lòng tự hào dân tộc và khát vọng vươn lên trong mỗi người Việt.

Vinh quang, ơi Việt Nam! có giai điệu hào hùng, ca từ cô đọng, dễ nhớ, giàu tính cổ vũ và lan tỏa cảm hứng mạnh mẽ. Với chỉ 6 câu hát, ca khúc khắc họa hình ảnh một đất nước kiên cường, đoàn kết và rạng ngời niềm tự hào. Điệp khúc Tự hào Tổ quốc ta – Vinh quang, ơi Việt Nam! trở thành lời hiệu triệu, khẳng định sức mạnh và vinh quang của dân tộc.

Hơn 1.000 người tham gia MV "Vinh quang, ơi Việt Nam!".

Ca khúc có sự hoà giọng của 30 ca sĩ như Huyền Trang, Viết Danh, NSƯT Tố Nga, NSƯT Lương Huy, NSƯT Cẩm Tú, Lê Xuân Hảo, Minh Tuấn, Diệu Thúy…, cùng hàng nghìn người trong những đại cảnh hoành tráng.

MV được ghi hình tại nhiều địa danh lịch sử từ Bắc vào Nam như Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Nghĩa trang Liệt sĩ Đường 9 (Quảng Trị), Cột cờ Lũng Cú (Hà Giang).

Chia sẻ về cảm hứng sáng tác, nhạc sĩ cho biết đã ấp ủ ý tưởng từ nhiều năm nay, từng viết vài bản nhưng chưa hài lòng vì dàn trải hoặc thiếu sức thúc giục. “Cho đến một ngày, khi đang lấy một cuốn sách trên giá, giai điệu ca khúc bất ngờ vang lên trong đầu. Chưa đầy 30 phút, tôi đã hoàn thành tác phẩm. Có lẽ cảm xúc dồn nén từ lâu nên đến đúng thời điểm thì bật trào”, GS.TS Nguyễn Anh Trí tâm sự.

Giáo sư, Tiến sĩ Anh hùng Lao động Nguyễn Anh Trí và các bạn trẻ.

Giáo sư, Tiến sĩ, Anh hùng Lao động Nguyễn Anh Trí là một trong những gương mặt tiêu biểu của y học Việt Nam, bác sĩ cao cấp, Thầy thuốc Nhân dân, có nhiều đóng góp lớn cho ngành huyết học và truyền máu.

Bên cạnh sự nghiệp y học, ông còn được công chúng yêu mến ở vai trò nhạc sĩ với hơn 220 ca khúc, phần lớn ca ngợi Tổ quốc, truyền cảm hứng và tình yêu dân tộc. Ông cho biết, mình không sáng tác theo lối chuyên nghiệp, mà dựa nhiều vào cảm xúc – giai điệu có thể xuất hiện khi đọc sách, quan sát cuộc sống.