Bộ Tài chính bác đề xuất tăng mức cược bóng đá quốc tế lên 100 triệu đồng

Bộ Tài chính vừa công bố bản tổng hợp ý kiến, tiếp thu giải trình ý kiến góp ý, phản biện xã hội đối với dự thảo nghị định thay thế nghị định 06 năm 2017 về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế.

Bộ Tài chính bác đề xuất cho đặt cược bóng đá quốc tế 100 triệu đồng/ngày. (Ảnh minh hoạ)

Trong quá trình góp ý vừa qua, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nêu rõ việc nâng mức đặt cược tối đa từ 1 triệu đồng (theo Nghị định 06/2017) lên 10 triệu đồng tại dự thảo là tích cực, phù hợp với sự thay đổi thu nhập bình quân đầu người. Tuy nhiên, theo phản ánh từ phía doanh nghiệp, mức này vẫn còn thấp so với thực tế.

Theo VCCI, các doanh nghiệp đề xuất xem xét nâng mức đặt cược tối đa lên 100 triệu đồng/người/ngày hoặc ít nhất cho phép doanh nghiệp được áp dụng mức 10 triệu đồng/ngày cho từng sản phẩm đặt cược, thay vì giới hạn tổng mức đặt cược theo ngày.

Phản hồi đề xuất này, Bộ Tài chính cho biết hoạt động kinh doanh đặt cược nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi có thưởng lành mạnh và căn cứ vào mức thu nhập bình quân đầu người hiện nay là 5.000 USD/năm.

Theo cơ quan soạn thảo, dự thảo Nghị định quy định giới hạn mức đặt cược tối đa là 10 triệu đồng/người chơi/ngày tại một doanh nghiệp nhằm bảo đảm phù hợp với thực tiễn thu nhập và hạn chế người chơi tham gia đặt cược quá mức, tránh tác động lớn đến an ninh trật tự xã hội. Do vậy, Bộ Tài chính trình Chính phủ giữ như dự thảo nghị định.

Ngoài hạn mức đặt cược, Bộ Công an đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ căn cứ việc mở rộng các trận đấu, giải bóng đá quốc tế được Liên đoàn Bóng đá quốc tế (FIFA) hoặc thành viên của tổ chức này thực hiện để kinh doanh đặt cược.

Phản hồi đề xuất này, Bộ Tài chính cho biết hiện chỉ các giải đấu do FIFA công bố được phép kinh doanh đặt cược, nên số lượng giải ít (4-8 giải mỗi năm) và thời gian tổ chức ngắn (10-30 ngày một giải đấu). Việc này dẫn tới kinh doanh đặt cược diễn ra không thường xuyên, khó thu hút nhà đầu tư. Do đó, cơ quan này muốn mở rộng thêm các giải đấu được kinh doanh đặt cược.

Việc mở rộng này gồm các trận, giải đấu lớn, có uy tín, chuyên nghiệp do Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA), châu Á (AFC), Nam Mỹ (CONMEBOL), Bắc Mỹ (CONCACAF) tổ chức. Số này cũng gồm các trận, giải đấu vô địch quốc gia, cúp quốc gia của 7 nước (Anh, Tây Ban Nha, Italy, Đức, Pháp, Brazil, Argentina).

Danh sách sẽ được bổ sung các nước trong top 10 bảng xếp hạng FIFA hàng năm. Thay đổi này nhằm khắc phục tình trạng sản phẩm nghèo nàn, thiếu sức hút với nhà đầu tư và người chơi suốt thời gian qua.

Bộ Tài chính cũng đề xuất cho phép tối đa 3 doanh nghiệp thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế trong 5 năm, thay vì chỉ một đơn vị như phương án cũ. Thẩm quyền lựa chọn doanh nghiệp thuộc về Thủ tướng Chính phủ.