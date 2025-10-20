Đề xuất nâng mức đặt cược bóng đá quốc tế tối đa 100 triệu đồng mỗi ngày

(VTC News) -

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa có văn bản gửi Bộ Tài chính về việc góp ý cho Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 06/2017/NĐ-CP về Kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế.

Về giới hạn mức đặt cược, theo VCCI, các doanh nghiệp ghi nhận việc nâng mức đặt cược tối đa mỗi người chơi từ 1 triệu đồng như tại Nghị định 06/2017/NĐ-CP lên 10 triệu đồng tại Dự thảo là tích cực và phù hợp với sự thay đổi của thu nhập bình quân đầu người.

"Tuy nhiên, theo phản ánh từ doanh nghiệp và chuyên gia trong lĩnh vực, mức trần này vẫn còn quá thấp so với thực tiễn thị trường và chưa đủ tạo điều kiện cho mô hình kinh doanh đặt cược hợp pháp vận hành hiệu quả'', VCCI nêu.

VCCI cho biết các doanh nghiệp đề xuất xem xét nâng mức đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế tối đa lên 100 triệu đồng/người/ngày

Theo VCCI, hiện nay, phần lớn giá trị doanh thu của các doanh nghiệp kinh doanh đặt cược hợp pháp tại các quốc gia phát triển đến từ nhóm người chơi có mức đặt cược cao.

Trong khi đó, các sàn cá cược bất hợp pháp đang hoạt động tại Việt Nam lại không bị giới hạn mức đặt cược, khiến người chơi có xu hướng chuyển sang các nền tảng bất hợp pháp để có trải nghiệm linh hoạt hơn. Điều này không chỉ gây thất thu ngân sách Nhà nước mà còn làm suy yếu hiệu lực của cơ chế quản lý.

Do đó, VCCI cho biết các doanh nghiệp đề xuất xem xét nâng mức đặt cược tối đa lên 100 triệu đồng/người/ngày, hoặc ít nhất cho phép doanh nghiệp được áp dụng mức 10 triệu đồng/ngày cho từng sản phẩm đặt cược, thay vì giới hạn tổng mức đặt cược theo ngày.

Việc nâng mức giới hạn sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp hợp pháp tiếp cận nhóm khách hàng có khả năng chi tiêu cao, đồng thời tăng tính cạnh tranh với thị trường ngầm. Nhà nước có thể áp dụng song song các công cụ quản lý như định danh người chơi, giám sát dòng tiền, và cảnh báo rủi ro để hạn chế tác động tiêu cực.

Trước đó, tại dự thảo Nghị định về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế, thay thế cho Nghị định số 06 được ban hành cách đây 8 năm, Bộ Tài chính trình Chính phủ mức đặt cược tối đa cho mỗi người chơi là 10 triệu đồng/ngày thay vì 1 triệu đồng/sản phẩm/ngày. Còn mức đặt cược tối thiểu được giữ nguyên là 10.000 đồng/lần như hiện hành.