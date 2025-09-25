(VTC News) -

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Nghị định về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế, thay thế cho Nghị định số 06 được ban hành cách đây 8 năm.

Điểm đáng chú ý tại dự thảo nghị định mới lần này, Bộ Tài chính trình Chính phủ mức đặt cược tối đa cho mỗi người chơi là 10 triệu đồng/ngày thay vì 1 triệu đồng/sản phẩm/ngày. Còn mức đặt cược tối thiểu được giữ nguyên là 10.000 đồng/lần như hiện hành.

Căn cứ đưa ra đề xuất trên, theo Bộ Tài chính, bình quân một trận đấu bóng đá quốc tế có khoảng 10-15 sản phẩm đặt cược như dự đoán tỉ số, số lượng thẻ vàng, thẻ đỏ, phạt góc, cầu thủ ghi bàn.

Bên cạnh đó, để tham gia đặt cược, Bộ Tài chính cũng đề xuất siết chặt điều kiện tham gia của người chơi hơn. Cụ thể, người chơi phải đủ 21 tuổi trở lên và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự. Trường hợp không được cá cược khi người thân trong gia đình hoặc bản thân có đơn đề nghị doanh nghiệp kinh doanh đặt cược không cho tham gia.

Đồng thời, người chơi phải mở tài khoản tại doanh nghiệp kinh doanh đặt cược. Toàn bộ hoạt động đặt cược, thanh toán, trả thưởng phải thực hiện qua tài khoản tham gia đặt cược để đảm bảo định danh người chơi và kiểm soát giao dịch.

Đề xuất được cá cược bóng đá tối đa 10 triệu đồng mỗi ngày. (Ảnh minh hoạ).

Một nội dung mà người chơi cũng như nhà đầu tư đặc biệt quan tâm là phạm vi đặt cược. Hiện các giải thi đấu bóng đá quốc tế được kinh doanh đặt cược là giải do FIFA công bố, phê chuẩn. Theo Bộ Tài chính, FIFA chỉ công bố các trận đấu, giải đấu do họ tổ chức và giải đấu bóng đá điện tử thế giới (Esport). Mỗi năm có khoảng 4-8 giải đấu, thời gian 10-30 ngày một giải. Do vậy, việc kinh doanh đặt cược bị gián đoạn, khó thu hút nhà đầu tư do chi phí đầu tư, kinh doanh lớn, khó lãi.

Bộ này đề xuất doanh nghiệp được tự quyết định sản phẩm đặt cược dựa trên tỷ số, các sự kiện xảy ra về trận, hiệp và thứ hạng trong giải. Các sản phẩm này phải phù hợp với nhu cầu kinh doanh, quy định tại thể lệ đặt cược được gửi tới cơ quan quản lý.

Doanh nghiệp phải mua bản quyền khi khai thác, sử dụng hình ảnh hoặc kết quả các trận, giải đấu của FIFA hoặc thành viên của FIFA. Số này không gồm giải do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức.

Ngoài ra, bóng đá quốc tế diễn ra theo lịch thi đấu nước ngoài, chênh lệch thời gian với Việt Nam, nên cơ quan soạn thảo đề xuất cho phép thêm hình thức đặt cược trực tuyến qua Internet. Doanh nghiệp sẽ có quyền quyết định thời điểm bắt đầu, kết thúc nhận cược.

Nghị định 06 hiện cấm doanh nghiệp đặt cược quảng cáo. Tuy nhiên, Bộ Tài chính cho rằng quy định này hạn chế việc quảng bá hình ảnh và nhận diện thương hiệu. Bộ đề xuất cho phép doanh nghiệp quảng cáo logo, hình ảnh nhận diện và đăng quảng cáo trên trang thông tin điện tử của họ.

Tại dự thảo, Bộ cũng đề xuất chỉ 1 doanh nghiệp thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế trong 5 năm. Bởi việc kinh doanh này có thể có tác động lớn đến an ninh trật tự, an toàn xã hội nếu không được kiểm soát chặt chẽ.

Bộ Tài chính cho rằng kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế có phạm vi kinh doanh trên cả nước, được phép kinh doanh qua Internet và thời gian kinh doanh theo lịch thi đấu tổ chức ở nước ngoài (có thể là từ 21h - 4h). Hoạt động này có thể có tác động lớn đến an ninh trật tự, an toàn xã hội nếu không được kiểm soát chặt chẽ.

Về điều kiện để tham gia, doanh nghiệp thí điểm phải có vốn điều lệ tối thiểu là 1.000 tỷ đồng, trong đó tổng tỷ lệ sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp của tất cả pháp nhân có vốn đầu tư nước ngoài không được vượt quá 49% vốn điều lệ của doanh nghiệp. Tỷ lệ sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp của pháp nhân có vốn đầu tư nước ngoài không được vượt quá tỷ lệ sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp của pháp nhân trong nước.

Cổ đông hoặc thành viên góp vốn tại doanh nghiệp phải có cam kết không chuyển nhượng cổ phần hoặc phần vốn góp tại doanh nghiệp trong thời gian thí điểm.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp phải có cam kết đóng góp bằng tiền cho ngân sách trung ương ngoài các nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế. Giá trị bằng tiền cam kết đóng góp do nhà đầu tư đề xuất nhưng phải đảm bảo tối thiểu là 10% doanh thu bán vé đặt cược trừ đi chi phí trả thưởng trong năm kinh doanh.