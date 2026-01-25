Bộ Ngoại giao thông tin việc cựu Thủ tướng Hàn Quốc qua đời tại TP.HCM

(VTC News) -

Ngày 25/1/2026, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị khẳng định thông tin cựu Thủ tướng Hàn Quốc Lee Hae-chan đã qua đời tại TP.HCM, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết: “Ngay sau khi nhận được tin, trong những ngày qua, Bộ Ngoại giao đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan hữu quan tạo mọi điều kiện y tế tốt nhất chữa trị cho Ngài Lee Hae-chan tại TP.HCM. Tuy nhiên, do bệnh nặng, Ngài Lee Hae-chan đã từ trần.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các Lãnh đạo Việt Nam đã gửi lời thăm hỏi và chia buồn sâu sắc tới Chính phủ Hàn Quốc và gia quyến Ngài Lee Hae-chan”.

Cựu Thủ tướng Hàn Quốc Lee Hae-chan. (Ảnh: Yonhap)

Trước đó, theo Yonhap News, cựu Thủ tướng Hàn Quốc Lee Hae-chan bị ngừng tim và qua đời vào ngày 25/1 trong chuyến công tác tại Việt Nam, hưởng thọ 73 tuổi. Ông Lee được cho là đã có các triệu chứng giống cúm trước khi rời Hàn Quốc sang Việt Nam. Do tình trạng sức khỏe xấu đi, ông đang chuẩn bị trở về nước thì gặp biến chứng.

Linh cữu của ông Lee dự kiến sẽ được đưa về Hàn Quốc vào tối 26/1, và đến sân bay quốc tế Incheon (phía tây Seoul) vào sáng 27/1. Gia đình tang quyến hiện đang phối hợp với các cơ quan liên quan để thu xếp lễ tang.

Ông Lee Hae-chan từng là Nghị sĩ bảy nhiệm kỳ và giữ cương vị Thủ tướng Hàn Quốc trong giai đoạn 2004–2006 dưới thời Tổng thống Roh Moo-hyun. Tháng 10 năm ngoái, ông được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch cấp cao Hội đồng Tư vấn Thống nhất Hòa bình (PUAC).

Ông Lee Hae-chan bước chân vào chính trị thông qua hoạt động sinh viên và các phong trào đối lập. Ông được bầu vào Quốc hội lần đầu vào năm 1988, sau đó lần lượt giữ chức Bộ trưởng Giáo dục dưới thời Tổng thống Kim Dae-jung và Thủ tướng dưới thời Tổng thống Roh Moo-hyun.

Sau sự ra đi của ông Lee, các quan chức và chính trị gia Hàn Quốc gửi nhiều lời chia buồn.