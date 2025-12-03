Bộ GD&ĐT đề nghị hoàn tất việc sắp xếp các trường mầm non, phổ thông trước 31/12

(VTC News) -

Ngày 3/12, Bộ GD&ĐT có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc triển khai Kết luận 221 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo đó, để bảo đảm ổn định và nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên, Bộ GD&ĐT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm.

Bộ GD&ĐT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tham mưu Thường trực Tỉnh ủy tổ chức triển khai các chỉ đạo của Trung ương về sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực giáo dục và các nội dung tại Công văn số 131 của Đảng ủy Bộ GD&ĐT. Đồng thời, triển khai thực hiện các hướng dẫn chuyên môn của Bộ về sắp xếp, tổ chức các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Các tỉnh, thành phố rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy và mạng lưới cơ sở giáo dục công lập theo các hướng dẫn, quy định của Bộ GD&ĐT đảm bảo tinh gọn, thuận lợi trong tổ chức hoạt động dạy học và phù hợp với tình hình của địa phương.

Bộ GD&ĐT đề nghị các địa phương hoàn tất việc sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên trước ngày 31/12. (Ảnh minh hoạ)

Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu các tỉnh thành chỉ đạo sở GD&ĐT, các ngành liên quan và UBND cấp xã đánh giá toàn diện từng phương án sắp xếp từ đó lựa chọn hoặc điều chỉnh lộ trình phù hợp, khả thi. Ưu tiên điều kiện đi lại an toàn, khoảng cách hợp lý, hạn chế chi phí và rủi ro cho trẻ em, học sinh, học viên... nhất là ở vùng khó khăn, biên giới, hải đảo.

Bộ GD&ĐT đề nghị các địa phương hoàn thành dứt điểm việc sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên trước ngày 31/12/2025 theo chỉ đạo của Trung ương.

Trước đó, ngày 12/11, Đảng ủy Bộ GD&ĐT có văn bản số 131 gửi Thường trực Tỉnh ủy các tỉnh, thành phố về việc công tác sắp xếp, tổ chức các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên.

Theo đó, qua kiểm tra tình hình sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục tại một số địa phương, Bộ GD&ĐT nhận thấy nhiều tỉnh, thành phố đã chủ động, quyết liệt thực hiện chủ trương tinh gọn mạng lưới cơ sở giáo dục công lập bài bản, khoa học, thận trọng, dân chủ, công khai, minh bạch. Tuy vậy, vẫn có nơi triển khai nhiều hạn chế, có thể ảnh hưởng đến hoạt động dạy học và đảm bảo an sinh giáo dục, nhất là ở vùng khó khăn và khu vực đô thị đông dân cư.

Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GD&ĐT đề nghị các tỉnh ủy thực hiện đúng quan điểm của Kế hoạch 130, giữ ổn định hệ thống trường công lập hiện có, chỉ sáp nhập hoặc điều chỉnh khi thật sự cần thiết và phải bảo đảm thuận lợi cho người dân, học sinh.

Các địa phương cần rà soát và sắp xếp điểm trường lẻ theo lộ trình hợp lý, phát triển mô hình trường dân tộc nội trú, bán trú tại trung tâm xã/liên xã; đồng thời bảo đảm an toàn đi lại, khoảng cách phù hợp, không tăng chi phí, không gây rủi ro cho học sinh, nhất là ở vùng khó khăn, biên giới, hải đảo. Theo đó, việc sắp xếp các trường mầm non, phổ thông phải được đánh giá toàn diện các phương án sắp xếp, có lộ trình phù hợp, bảo đảm tính khả thi, ổn định và không gây xáo trộn hoạt động dạy học.