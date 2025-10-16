Bộ GD&ĐT nêu lý do chưa thể sắp xếp các đại học trực thuộc

(VTC News) -

Bộ GD&ĐT đã gửi Bộ Nội vụ công văn về việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập theo chỉ đạo của Chính phủ. Bộ được giao rà soát, sắp xếp các đơn vị trực thuộc, gồm các trường đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp, và báo cáo phương án trước ngày 25/9.

Theo đó, thực hiện nhiệm vụ Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị, Bộ GD&ĐT được giao xây dựng Đề án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục đại học và Đề án chuyển một số cơ sở giáo dục đại học về địa phương quản lý, trình Thủ tướng xem xét trong năm 2026.

Ngoài ra, theo Nghị quyết 03 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Bộ còn được giao chủ trì xây dựng Đề án chuyển các cơ sở giáo dục đại học đa ngành, đa lĩnh vực về Bộ GD&ĐT quản lý, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương liên quan.

Tuy vậy, việc sắp xếp các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp trực thuộc Bộ GD&ĐT chưa thể triển khai. Lý do, Bộ đang dự thảo phương án triển khai các nhiệm vụ để báo cáo Chính phủ, Thủ tướng quyết định.

Dự kiến, Bộ GD&ĐT sẽ hợp nhất Đề án chuyển các đại học đa ngành, đa lĩnh vực về Bộ quản lý vào Đề án sắp xếp hệ thống đại học, tạo đề án thống nhất trình Thủ tướng xem xét.

Bộ GD&ĐT cho biết việc sắp xếp các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp trực thuộc Bộ chưa thể triển khai. (Ảnh minh họa)

Mặt khác, qua rà soát thực tế, Bộ GD&ĐT nhận thấy việc thực hiện sắp xếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục thường xuyên còn một số khó khăn.

Cụ thể, trường trung học nghề là mô hình mới được đề xuất trong dự thảo Luật Giáo dục nghề nghiệp sửa đổi, chưa có cơ sở pháp lý, trước mắt chỉ rà soát và sắp xếp gọn các trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên theo khu vực liên phường, xã.

Việc thành lập trường trung học nghề (ở địa bàn chưa có trường trung cấp, cao đẳng) hoặc sáp nhập trung tâm vào các trường hiện có sẽ được thực hiện sau khi mô hình này được Quốc hội thông qua trong Luật sửa đổi.

Đối với việc định hướng mỗi tỉnh, thành phố tối đa có không quá 3 trường dạy nghề (không tính các trường tự bảo đảm chi thường xuyên trở lên), Bộ GD&ĐT cho rằng Luật Giáo dục và Luật Giáo dục nghề nghiệp hiện không quy định khái niệm trường dạy nghề, chỉ có trường cao đẳng và trường trung cấp. Việc định hướng sắp xếp, tinh gọn các trường cao đẳng, trung cấp công lập là cần thiết để tái cơ cấu, tập trung nguồn lực, tăng quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo.

Vì vậy, Bộ GD&ĐT đề xuất Ban chỉ đạo xem xét đặc thù các tỉnh, thành phố đang có số lượng nhiều trường cao đẳng, trung cấp công lập trực thuộc (Hà Nội có 54 trường, TP.HCM có 62 trường, Hải Phòng có 19 trường, Ninh Bình có 28 trường, Phú Thọ có 21 trường ...).

Việc sắp xếp cần thực hiện với cả các trường tự chủ và chưa tự chủ để hướng tới chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ sở giáo dục.

Đến nay, nhiều bộ, ngành và địa phương đã xây dựng phương án sắp xếp lại hệ thống các trường đại học, cao đẳng, trung cấp theo chỉ đạo của Chính phủ. Việc sắp xếp theo hướng tinh gọn đầu mối; khắc phục tình trạng manh mún; trùng lặp ngành nghề; hình thành các trường đa ngành, đa lĩnh vực để nâng cao chất lượng đào tạo.