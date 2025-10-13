Thanh Hóa đề xuất sáp nhập ĐH Văn hóa, Thể thao và Du lịch vào ĐH Hồng Đức

(VTC News) -

Đó là nội dung Sở GD&ĐT Thanh Hóa nêu tại văn bản gửi Bộ Nội vụ về đề xuất các phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn.

Sở GD&ĐT Thanh Hóa đề xuất sắp xếp 4 nhóm, gồm: Sắp xếp lại cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông; các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên; các trường cao đẳng, trung cấp và các trường đại học.

Đối với các trường đại học, Sở đề xuất sáp nhập trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch vào trường Đại học Hồng Đức. Việc sáp nhập giúp giảm đầu mối cơ sở giáo dục đại học từ hai xuống một, hình thành trường đại học đa lĩnh vực, qua đó tăng sức hút với người học, mở rộng hợp tác quốc tế và tập trung nguồn lực để nâng cao quy mô, chất lượng đào tạo.

Sở GD&ĐT Thanh Hóa đề xuất sáp nhập Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch vào Trường Đại học Hồng Đức.

Đối với các trường mầm non và phổ thông ở 16 xã biên giới, Sở đề nghị địa phương xây dựng các trường nội trú liên cấp tiểu học, THCS trên cơ sở sáp nhập các trường tiểu học và THCS. Đồng thời, sáp nhập các trường, điểm trường trong phạm vi một đơn vị hành chính cấp xã; ưu tiên giữ lại các điểm trường có điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, giao thông, dân cư tập trung; giải thể các điểm trường lẻ không đủ tiêu chuẩn về cơ sở vật chất tối thiểu.

Đối với 23 trung tâm GDNN - GDTX và 1 trung tâm giáo dục thường xuyên - kỹ thuật tổng hợp, Sở GD&ĐT đề xuất sáp nhập, chuyển đổi thành 14 trường trung học nghề.

Với các trường cao đẳng, Sở đề xuất giữ nguyên các trường: Cao đẳng Nông nghiệp, Cao đẳng Y tế. Riêng trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa sáp nhập với trường Cao đẳng nghề Nghi Sơn thành trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa.

Với các trường trung cấp, Sở đề xuất giữ nguyên trường Trung cấp Nghề giao thông vận tải, do đây là đơn vị tự chủ chi thường xuyên và chi đầu tư; đề xuất cho phép trường Trung cấp Nghề miền núi và trường Trung cấp Nghề thương mại du lịch xây dựng phương án tự chủ chi thường xuyên và giữ nguyên trạng.

Sáp nhập trường Trung cấp Nghề Bỉm Sơn và trường Trung cấp Nghề kỹ Nghệ Thanh Hóa vào trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa (đặt phân hiệu phía bắc tại trụ sở Trường trung cấp Nghề Bỉm Sơn hiện tại).

Đối với trường Trung cấp Nghề Thạch Thành và Trung cấp Nghề Nga Sơn, Sở đề xuất chuyển thành 2 trường trung học nghề.

Hiện toàn tỉnh Thanh Hóa có 38 cơ sở giáo dục gồm đại học, cao đẳng, trung cấp và giáo dục thường xuyên. Theo đề xuất của Sở GD&ĐT, sau khi sáp nhập sẽ còn 24 cơ sở (tức giảm 14 cơ sở so với hiện nay).