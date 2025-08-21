(VTC News) -

Trong số này, 194 sinh viên tốt nghiệp ngành Y khoa; 404 sinh viên ngành Y học cổ truyền; 177 sinh viên ngành Dược. Toàn khoá học có 25 sinh viên đạt loại giỏi trong học tập và rèn luyện.

Gửi lời chúc mừng đến các tân bác sĩ, dược sĩ, PGS.TS Nguyễn Quốc Huy, Giám đốc Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam chia sẻ với những khó khăn, vất vả trong 6 năm qua với các tân bác sĩ, 5 năm vừa qua với tân dược sĩ.

Học viện Y Dược học cổ truyền trao bằng tốt nghiệp cho 775 tân bác sĩ, dược sĩ

Theo PGS.TS Nguyễn Quốc Huy, lứa sinh viên tốt nghiệp hôm nay đối mặt với những khó khăn, thách thức, cùng học viện vượt qua thành công thời kỳ đại dịch COVID-19 và hậu COVID-19 chưa từng có tiền lệ.

Nhắn nhủ tới sinh viên, PGS.TS Nguyễn Quốc Huy cho rằng, nghề Y là nghề cao quý, rất khó, cần phải học rộng, biết sâu, thừa kế di sản kiến thức của các bậc danh y đi trước, cập nhật các kiến thức y học mới của nhân loại và phải biết vận dụng, ứng dụng sáng tạo trong thực tiễn.

"Những gì có được ngày hôm nay mới là hành trang ban đầu để các em cống hiến cho cộng đồng và xã hội. Với các tân bác sĩ, tân dược sĩ còn có giai đoạn quan trọng là thực hành tiền hành nghề để có thể hành nghề theo quy định", PGS.TS Nguyễn Quốc Huy nhấn mạnh.

Cũng theo Giám đốc Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam, nhà trường đang chuẩn bị để xây dựng các bộ ngân hàng câu hỏi để các tân bác sĩ của trường có thể luyện thi, khi các em sẽ phải tham dự kỳ thi đánh giá năng lực hành nghề quốc gia từ tháng 1/2027.

"Với vai trò là thành viên Hội đồng Y khoa Quốc Gia, thầy cùng học viện cam kết sẽ nỗ lực hết sức để chuẩn bị cho các em cũng như sinh viên trong trường vượt qua kỳ thi quan trọng này, ngay cả khi các em đã ra trường", PGS.TS Nguyễn Quốc Huy nói đồng thời nhắn nhủ, các tân bác sĩ, dược sĩ hãy tiếp tục bản lĩnh và nhiệt huyết để nắm bắt mọi cơ hội và làm chủ cuộc đời mình.