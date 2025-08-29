Quốc khánh 2-9

Infographic: Hướng di chuyển các khối diễu binh, diễu hành A80 và những vị trí xem đẹp nhất

Thứ Sáu, 29/08/2025 06:00:00 +07:00

(VTC News) - Người dân và du khách cần biết hướng di chuyển của các khối diễu binh, diễu hành để lựa chọn những vị trí xem đẹp nhất.

Infographic: Hướng di chuyển các khối diễu binh, diễu hành A80 và những vị trí xem đẹp nhất - 1

Infographic: Hướng di chuyển các khối diễu binh, diễu hành A80 và những vị trí xem đẹp nhất - 2

Infographic: Hướng di chuyển các khối diễu binh, diễu hành A80 và những vị trí xem đẹp nhất - 3

Infographic: Hướng di chuyển các khối diễu binh, diễu hành A80 và những vị trí xem đẹp nhất - 4

Infographic: Hướng di chuyển các khối diễu binh, diễu hành A80 và những vị trí xem đẹp nhất - 5

Infographic: Hướng di chuyển các khối diễu binh, diễu hành A80 và những vị trí xem đẹp nhất - 6

Infographic: Hướng di chuyển các khối diễu binh, diễu hành A80 và những vị trí xem đẹp nhất - 7

Infographic: Hướng di chuyển các khối diễu binh, diễu hành A80 và những vị trí xem đẹp nhất - 8

Infographic: Hướng di chuyển các khối diễu binh, diễu hành A80 và những vị trí xem đẹp nhất - 9

Infographic: Hướng di chuyển các khối diễu binh, diễu hành A80 và những vị trí xem đẹp nhất - 10

Tiến Thành
