Lần đầu tiên Việt Nam xuất khẩu 5.000 máy bay không người lái sang Hàn Quốc

Bản ghi nhớ đã được ký kết giữa Tập đoàn CT Group Việt Nam và một Công ty công nghệ máy bay không người lái mới nổi ở Hàn Quốc, trong sự kiện Diễn đàn Kinh tế Việt Nam – Hàn Quốc ngày 12/8 tại Seoul, Hàn Quốc. Sự kiện này diễn ra dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và nhiều lãnh đạo cấp cao đến trải nghiệm công nghệ ứng dụng cho UAV của CT UAV tại triển lãm Quốc phòng Việt Nam. (Ảnh: Báo Vietnamnet)

Đây là mốc trong lịch sử công nghệ Việt Nam trên trường quốc tế. Việc làm chủ tất cả các công nghệ lõi của ngành công nghệ cao có tên UAV cũng khẳng định vai trò chiến lược của doanh nghiệp Việt Nam trên bản đồ công nghệ toàn cầu.

Hiện UAV đã trở thành một trong những công nghệ quan trọng nhất với khả năng ứng dụng rộng khắp từ mọi ngành công nghiệp khác đến đô thị, tiêu dùng, từ các lĩnh quân sự, an ninh cụ thể, đến khả năng phòng thủ của cả một quốc gia hay một khu vực rộng lớn.

Trên thế giới, UAV đã và đang được nhanh chóng ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như: vận tải hành khách, vận tải hàng hóa, phân phối; nông lâm nghiệp; y tế, giám sát và cứu hộ, phòng cháy chữa cháy, du lịch công nghệ, giám sát và an ninh, tín chỉ carbon.

Với sự phát triển vũ bão của công nghệ tại Hàn Quốc - một trung tâm công nghệ của thế giới, việc làm chủ tất cả công nghệ lõi và có đơn hàng xuất khẩu máy bay vận tải không người lái cho một thị trường cao cấp và rất khó tính như Hàn Quốc là minh chứng cho sự phát triển của các doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời mở ra cánh cửa rộng lớn để CT Group xuất khẩu đến nhiều quốc gia khác trên thế giới.

Các loại UAV vận tải hạng nặng từ 60kg đến 300kg của công ty CT UAV (Thành viên CT Group) có tỷ lệ nội địa hóa đến 85% và công nghệ độc quyền của Việt Nam được nhiều nước bao gồm Hàn Quốc đánh giá cao. Việc tự chủ công nghệ thiết kế chip bán dẫn cho UAV tạo ra cho CT UAV một lợi thế cạnh tranh đặc biệt.

Sự kiện trọng đại này cho thấy Việt Nam đã sẵn sàng tham gia vào cuộc chơi công nghệ ở cấp độ cao hơn. Điều này không chỉ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế quốc gia mà còn nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường Quốc tế.

Việc làm chủ công nghệ UAV cũng đang mở ra một kỷ nguyên mới cho Việt Nam - kỷ nguyên tự động hóa không gian, nơi các robot biết bay tạo ra bậc năng suất xã hội mới cao hơn. Ngày nay, quốc gia nào có nhiều UAV chuyên dùng hơn, quốc gia đó sẽ chiến thắng không chỉ trên mặt trận kinh tế, xã hội mà còn trên mọi mặt trận khác.

Đặc biệt, CT Group phát triển các dòng UAV tích hợp trí tuệ nhân tạo, có khả năng tự học hỏi và đưa ra quyết định, tiềm năng này còn được nâng lên một tầm cao mới khi hình thành môi trường không gian để phát triển trí tuệ nhân tạo.

Kết hợp với công nghệ bán dẫn và hệ thống định danh địa điểm mạng lưới, công nghệ UAV đặc chủng về chuyển đổi số mặt đất, thành phố, sông biển, đồng bằng, rừng núi… CT Group tạo ra nền tảng kỹ thuật mạnh mẽ hỗ trợ quá trình chuyển đổi số toàn diện cho Việt Nam.

Các loại UAV vận tải hạng nặng từ 60kg đến 300kg của công ty CT UAV sản xuất được nhiều nước bao gồm Hàn Quốc đánh giá cao. (Ảnh: Báo Vietnamnet)

Cùng với việc tuyên bố xuất khẩu 5.000 UAV sang Hàn Quốc, CT Group cũng đã có đơn hàng ATP xuất khẩu 100 triệu chip bán dẫn cho đối tác Hàn Quốc. Đây là lĩnh vực vốn cực kỳ phức tạp, bị chi phối bởi một số ít quốc gia phát triển và là “đỉnh cao” của công nghệ toàn cầu. Việc một quốc gia châu Á mới nổi như Việt Nam bước thẳng vào sân chơi bán dẫn khẳng định một Việt Nam dám nghĩ dám làm, đang tiến quân đi chinh phục những ngành công nghệ khó như bán dẫn.

Trước đây, Việt Nam chủ yếu nhập khẩu UAV hoặc sản xuất ở quy mô thử nghiệm. Việc làm chủ thiết kế, chế tạo và đưa sản phẩm ra thị trường quốc tế chứng tỏ doanh nghiệp Việt Nam đã đạt trình độ R&D, tích hợp cảm biến, AI và điều khiển bay ngang tầm nhiều nước tiên tiến. Các UAV xuất khẩu đòi hỏi đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế (về độ bền, an toàn, chống nhiễu, phần mềm điều khiển).

Điều này đồng nghĩa ngành công nghiệp quốc phòng – công nghệ cao của Việt Nam đã tiếp cận chuẩn mực của NATO, ICAO hoặc các tổ chức hàng không dân sự trên thế giới. Đây là lời khẳng định doanh nghiệp Việt Nam đã bước vào “câu lạc bộ” các nước sản xuất UAV trên quy mô thương mại, không chỉ dừng ở mức nghiên cứu hoặc lắp ráp. Việt Nam không chỉ là nơi gia công, mà đã và đang chuyển sang là nơi sáng tạo và xuất khẩu công nghệ.